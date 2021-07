Main ContentPlaceholder

Moro

13-vuotiaana ensimmäiset kukkansa myynyt kauppias ei halua jäädä koskaan paikoilleen – persoonallisen kaupan yrittäjä toivoo, että myös kaupunkia kehitettäisiin kokonaisuutena

Kivijalkaliikkeet, osa 21: Tanja Patalan mielestä töihin pitää olla kiva mennä. Hänellä on paras työvire silloin, kun tekemistä on paljon ja on draivi päällä. Patala haluaa kehittää Kukkaikkunaa niin, että se on jatkuvasti tässä päivässä ja moderni.

Kukkakauppias Tanja Patala pitää katseensa tulevaisuudessa. Paikalleen ei sovi jäädä, ei koronaan eikä muuhunkaan, vaan suunnan pitää olla aina eteenpäin. Kukkaikkuna on erikoistunut luonnolliseen ja harkitun rönsyilevään floristiikkaan.

Moro, keskusta Kukkaikkunan kauppias Tanja Patala tekee pioneista ja lisukkeista rehevää kimppua miesasiakkaalle. Runsaus on tämän kukkakaupan tavaramerkki. Oppinsa Tanja Patala hankki Kauppahallin myymälästään ja kukka-alan parhailta osaajilta. – Olen ollut torilla myymässä jo 13-vuotiaana. Paikoilleen ei saa jäädä