Tampereen joukkoliikenne laittoi pysäkeille kartan, joka on lähes lukukelvoton – näin Nyssen asiakkuuspäällikkö vastaa palautteeseen

Pysäkeille laitettiin kesäaikaan siirryttäessä uudet kartat, joita on todella vaikeaa tulkita.

Nyssen reittikartassa on paljon linjoja. Niitä on hankalaa tulkita toisistaan.

Moro, ympäri kaupunkia

Nysse siirtyi ratikka-aikaan ja palautti samassa hötäkässä reittikartat pysäkeille. Moroa alkoi kummastuttaa, että kuinka matkalaisen on tarkoitus kartan avulla päästä pisteestä A pisteeseen B.

Nysse tekee talveksi uuden kartan

Moro haastatteli kartta-asioista Nyssen asiakkuuspäällikkö Riikka Salkosta.

Onko kartta mielestänne onnistunut?

– Pysäkeillä olevaa karttaa pitää saada selkeytettyä vielä. On totta, että siinä on vielä kehitettävää ja voisi sanoa, että se on ensimmäinen versio. Siitä on saatu palautetta, ja siihen tehtiin jo paljon muutoksia sitä seuraavaa versiota varten.

Mikä kaikki kartassa muuttuu?

– Siinä muuttuu vähän muotokieli ja se, miten pysäkit on siinä esitetty. Jatkossa siinä mahdollisesti korostuu selkeämmin linjaviiva. Edelleen siinä toki näkyy vahvasti sininen väri, mutta viivojen välille lisätään kontrastia ja sävyeroja selkeytetään. Iso muutos tulee siitä, että siirrytään tällaiseen metromaiseen esitystapaan.

Onko ihmisten tarkoitus suunnitella kartan perusteella oma matkansa?

– Kartta on suunniteltu pysäkeille. Pysäkki ei ole ehkä enää se paikka, jossa matkareittiä suunnitellaan. Siellä pystyy tarkastamaan mihin joku linja menee tai tutustumaan koko verkkoon. Reittiopas on ihan ykköstyökalu reitin suunnittelemiseen.

Koska uusi versio kartasta tulee pysäkeille?

– Kartta vaihdetaan pysäkeille, kun talviaikataulut astuvat voimaan ja pysäkkijulisteet päivitetään. Talviaikatauluihin siirrytään 9. elokuuta.

Oikaisu 2.7.2021 kello 9.00: Korjattu Salkosen nimi. Alun perin tekstissä luki, että Salkosen sukunimi olisi ”Salonen”.