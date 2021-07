Työpaikka jäi saamatta, joten tamperelainen Emma Koivusaari perusti nettikaupan ja silmukoi itselleen tienestejä

Tampereella järjestetty valmennus innosti Emma Koivusaarta perustamaan oman yrityksen ja verkkokaupan.

Emma Koivusaari työllistää itsensä tekemällä käsitöitä. Koivusaaren kesäkuussa perustama Silmukoita-yritys on yksi Tampereen monista 4H-yrityksistä.

Moro, Hämeenpuisto

Kuluneen kesän aikana yrittäjyyttä on maistanut Annalassa asuva, 18-vuotias Emma Koivusaari. Ahkerasta hakemisesta huolimatta Koivusaari ei onnistunut löytämää itselleen kesätöitä.

Koivusaari törmäsi kevään aikana Tampereen seudun 4H Business Lab -yritysvalmennukseen ja päätti sen sijaan työllistää itsensä. Idean omaan 4h-yritykseen Koivusaari keksi rakkaasta käsityöharrastuksestaan.

Koivusaari myy perustamassaan verkkokaupassa villalangasta virkattuja pehmoleluja, lapasia sekä nilkkavillasukkia. Pienelle yritykselleen hän on perustanut myös instagram-tilin.

– Aluksi koin aika vaikeaksi saada toiminnan käyntiin. Kun sain verkkokaupan tehtyä, tuli olo, että ”jes, tämä toimii. Kyllä mä pärjään tämän yrityksen kanssa”, Koivusaari avaa ensitunnelmiaan.

Jatko harkinnassa

Käsitöitä Koivusaari on harrastanut erityisen aktiivisesti viime vuosina. Virkkuukoukku on hänellä pysynyt hyppysissä jo ennestään, mutta lukion etäopetuksen aikana hän päätti päivittää virkkuutaitojaan. Varsinaisen neulomisinnon hän arvioi alkaneen kunnolla seitsemännellä luokalla.

Virallisesti Koivusaaren yrityksen valikoimaan kuuluu neljä erilaista tuotetta. Hän kuitenkin seuraa tilannetta, josko valikoiman pienelle laajentamiselle olisi kysyntää.

– Ensimmäinen tilauksenikin oli erikoistuote, hän mainitsee.

Omaa henkilökohtaista suosikkiaan nuori yrittäjä joutuu hieman miettimään.

– Kanipehmolelu on niin suloinen, joten sitä on mukava valmistaa, vaikka yleensä pidän enemmän neulomisesta kuin virkkaamisesta. Valmiista työstä saatava reaktio on aina niin ihana.

Koivusaaren vanhemmat olivat samaa mieltä pehmolelujen suloisuudesta ja kehottivat jälkikasvuaan myymään niitä. Yhden pehmolelun valmistamiseen menee Koivusaaren arvion mukaan noin 2-3 päivää.

Koivusaari harkitsee jatkavansa yritystoimintaansa syksyyn asti, mutta ensi vuoden puolelle hänellä on kalenterissaan muita suunnitelmia.

Tukea liikkuvasta bisnespajasta

Koivusaari on yksi monista Tampereen seudun nuorista 4H-yrittäjistä, joka sai sysäyksen oman yrityksen perustamiseen 4H Business Lab -toiminnasta.

Paikallinen 4H-yhdistys ja Tampereen kaupunki ovat kuusi vuotta järjestäneet yhteistyöllä Tuunaa sun kesäduuni -yritysvalmennusta. Viime syksynä toiminta sai rinnalleen liikkuvan 4H Business Lab -yhteistyöhankkeen. Palvelu on suunnattu sekä olemassa oleville 4H-yrittäjille että uusille, nuorille yrittäjille.

Tampereen seudun 4H Business Lab toimii kahdeksan kunnan ja kuuden 4H-yhdistyksen alueella.

– Tampereella 4H-yrittäjyys on ollut jo ennestään tuttua. Kiinnostuneiden määrä on kasvanut, kun palvelua on tuotu laajemmin esiin muissa kunnissa, sanoo Business Labin toiminnasta vastaava yrityskoordinaattori Niina Perkiö.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää 13–28-vuotiaille suunnattua 4H-yritystoimintaa.

Tavoitteena 100 uutta yrittäjää

Tampereen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Hanna Tukiainen kertoo, että 4H-yrityksiä on joka vuosi yhä enemmän.

– Business Labin tavoite on koko vuodelle 100 uutta 4H-yrittäjää. Tälle vuodelle on saatu jo 60, Perkiö vahvistaa.

Perkiö huomauttaa, että usein 4H-yrittäminen mielletään kesätyöksi, mutta toimintaa voi olla ympäri vuoden.

Tampereella 4H-yritysten tämänhetkinen palvelutarjonta on hyvin laaja-alainen: tarjolla on muun muassa kahvilapalveluita, polkupyörän korjausta, valokuvausta sekä sup-lautojen vuokrausta.

Perkiö kertoo piha- ja ruohonleikkuupalveluiden sekä käsitöiden olevan aloina kestosuosikkeja, joiden ympärille moni yritys syntyy.