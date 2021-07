Lapinniemeen saatiin uusi laivalaituri, jossa laivojen sijaan otetaan aurinkoa ja polskitaan Nässyn vesissä

Tampereen sisäiselle reittiliikenteelle on edellytyksiä Näsijärvellä. Varmoja tekijöitä tai suunnitelmia ei vielä ole.

Moro, Lapinniemi

Nässyn rannassa Lapinniemessä komeilee uusi laituri. Kesähirmut ovat jo löytäneet uuden auringonottopaikan ja käyneet lähes kolmenkymmenen asteen helteellä ahkerasti uimassa.

Etenkin lapinniemeläiset ovat riemuissaan, kun vanha laituri vaihtui uuteen. Edellinen laituri oli ollut jo niin huonossa kunnossa, että siitä oli jouduttu kokonaan poistamaan uimatikkaat.

Uusi laituri Teiskosta

Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara kertoo, että uuden laiturin tarve todettiin vuosittaisella tarkastuskierroksella. Sen jälkeen myös muutamat asukkaat ottivat yhteyttä.

Lapinniemen laivalaituri täyttyi ihmisistä hellepäivänä.

– Laituri meni äärimmäisen huonoon kuntoon. Se on tärkeä virkistystekijä, ja koska se oli niin pahassa kunnossa, se päätettiin laittaa kuntoon.

Lapinniemen laituri ei ole virallinen uimapaikka, mutta siellä uidaan silti aktiivisesti.

Syvyys on laiturin päässä noin neljä metriä, ja se syvenee nopeasti noin kuuteen metriin.

Laituri on viisi metriä leveä ja seitsemän metriä pitkä. Sen runko on tehty teräksestä ja puu on kestopuulankkua.

Laituri tehtiin Paja-Pekan pajalla Länsi-Teiskossa ja se kuljetettiin Lapinniemeen lautalla, koska teitse sen kuljettaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.

Laituriin rakennettiin paikan päällä vain kaiteet.

Laivaliikennettä?

Salovaara toteaa, että laivalaiturilla ei ole pahemmin laivaliikennettä.

Kun Näsijärven rantojen satamat valmistuvat, niin reittiliikenteen aloittaminen on hänen mukaansa jälleen ajankohtaista pohdittavaa.

– Kaupungin rantoja uudistetaan, eli meillä olisi hyvät edellytykset siihen. Ranta-Tampella ja Halkoniemen satama ovat valmistumassa, Naistenlahden, Mustanlahden ja Santalahden alueita kehitetään ja Hiedanrannan satama valmistuu ensi kesänä.

– Meillä olisi hieno verkosto tehdä hop on hop off -hommia. Mitään varmaa ei kuitenkaan ole.

Laiturille saa nyt pysähtyä veneellä, mutta sille ei saa jäädä. Se ei siis ole pysäköintiin ja pitkäaikaisempaan oleiluun tarkoitettu vieraslaituri.