Moro

Täytyykö ratikalle heilauttaa kättä ja mistä ovista astutaan kyytiin? Tämä kaikki ratikalla matkustamisesta pitää tietää Tampereella – katso video ja 10 ohjetta

Ratikka on bussia helpompi matkustustapa joukkoliikenteen aloittelijalle, sillä se pysähtyy jokaiselle pysäkille, reitti on aina sama ja näyttötaulut kertovat, mikä on seuraava pysäkki. Maksutapoina käyvät matkakortti, pankkikortin lähimaksu ja mobiililipun koodi. Keräsimme yhteen kymmenen ohjetta, joita noudattamalla liikut ratikalla kuin vanha tekijä.

Tampereen joukkoliikenteen asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen oli Moron toimituksen oppaana ja asiantuntijana koostaessamme ratikan peruskurssia. Ratikka pysähtyy jokaisella pysäkillä, joten sille ei tarvitse heiluttaa, eikä ratikassa edes ole stop-nappia.

Moro, ratikka Ratikalla matkustaminen on helpompaa kuin bussimatkustaminen. Tänään maanantaina 19. heinäkuuta alkaa koeliikenne arkisin 7,5 minuutin vuorovälein kolmosella eli Pyynikintori-Hervanta. Koeliikenteen vuorot liikennöivät arkisin Hervantajärveltä kello 7–19.45, Hervannan kampukselta kello 6.29–19.45 ja Pyynikintorilta kello 7–20.22. Maksullinen koeliikenne alkoi toukokuussa.