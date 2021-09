Sammonkadun Teboil on nyt avannut ovensa pitkän tauon jälkeen – Uutuutena huoltamon ravintola alkaa tarjota pitsoja

Uusi yrittäjä Jukka Miettinen on pyörittänyt leirintäalueita ja Seo-asemaa. Perheyritys avaa tiloissa myymälän ja ravintolan.

Moro, Kaleva

Sammonkadun Teboil on ollut kylmäasema taas pitkään, mutta nyt ovet ovat auki.

Asiakkaita näytti olevan sekä huollon että huoltamon puolella torstaina.

– Alkuperäinen avaamisajan tavoite oli maanantai 1.3. Nyt täytyy seurata hallituksen määräyksiä ja suosituksia ja edetä sen mukaan, sano aluepäällikkö Petteri Fonsén Teboililta maaliskuussa.

Uusi yrittäjä Sammonkadun Teboilille löytyi normaalin haun kautta eli yrittäjä otti yhteyttä aluepäällikköön havaittuaan, että Sammonkadun Teboilille haetaan kauppiasta.

– Jukka Miettinen on monialayrittäjä. Pitänyt aikoinaan Putajan Seo -asemaa. Nokialla Viinikanniemen leirintäaluetta pyörittänyt viime syksyyn asti, kunnes kaupunki irtisanoi sopimuksen ja rakentaa taloja alueelle. Pyörittää myös Parkanossa leirintäaluetta Pahkalanniemessä. Harjoittaa myös kiinteistön hoitoa aurauksia ja hiekoituksia eri puolilla Pirkanmaata. Tämä on perheyritys, vaimo Teija ja tytär Tiia on toiminnassa myös mukana. He ovat ravintolapuolen ammattilaisia ja vastaavat ravintolan toiminnasta ja tarjonnasta.

Pitsat listalle

Palveluita uuden yrittäjän aikana ovat kahvila ja myymälä. Uutuutena tulee listoille pitsat, jotka ovat olleet suosittuja Viinikanniemessä. Pesu ja huoltotoiminta pyritään myös avaamaan.

– Uskoa tulevaisuuteen uudella yrittäjällä luonnollisesti löytyy. Muuten tähän ei varmasti olisi lähdetty. Sijainti on hyvä ja nyt kun ratikkakin alkaa kulkemaan niin tilanne Sammonkadulla normalisoituu ja liikennevirrat kasvaa. Ainoa ihmetyksen aihe on, kun tullaan jäähallilta päin niin risteyksestä ei saa kääntyä asemalle. Joutuu kääntymään uimahallille päin ja siellä u-käännös ja risteyksen yli saa sitten ajaa ja kääntyä asemalle, toteaa Petteri Fonsén.

Sammonkadun Teboilin oveen ilmestyi 1. lokakuuta 2020 lappu, jossa tiedotettiin, että huoltoasema on suljettu.

Edellinen ehti olla vain parisen vuotta. Ennen häntä huoltoasema oli pitkään kiinni.

Iso remontti

Muutama vuosi sitten tehtiin iso ja kallis remontti, jossa muun muassa säiliöt vaihdettiin. Keittiö on uusittiin tätä myöhemmin, koska siihen oli hyvä tilaisuus, kun asema oli kiinni. Lattiat, seinät ja valaisimet on uusittu. Syyskuussa lopettaneen yrittäjän aikana oli Roll´s hampurilaisravintola.

Teboil jäi tätä edellisen kerran tyhjäksi vuodenvaihteessa 2016–2017. Se avattiin maaliskuussa 2018.

Yrityksen perusti Lauri Lepistö vuonna 1969, ja hän oli pitkään yrittäjänä. Hänen poikansa työskentelivät myös yrityksen palkkalistoilla. Kyseessä oli siis perheyritys.