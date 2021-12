Katso täältä kaikki Moron vauvauutisten ihanat vauvakuvat ja perheiden tarinat vuodelta 2021

Kokosimme yhteen tammikuusta joulukuuhun Moron vauvauutisia. Olkaa hyvät!

Moron vauvakuvissa on paljon uusia pirkanmaalaisia.

Moro, Tays

Morossa julkaistaan kymmenien uusien paljasjalkasten tamperelaisten ja muittem mukuloiden perheuutisia, ja aina yksi uusi vauva perheineen esiintyy kuvassa pienen haastattelun kera.

Tässä ovat kaikki vuoden 2021 Moron vauvauutisten kuvat pikkujuttuineen.

14. tammikuuta

Anu ja Martti Kärki saivat flikan 15.12. kello 8.18. Painoa minillä oli 2 894 g ja pituutta 46 cm. Kotona Pyynikinrinteellä odotti Myrtti-kissa.

Ottiko koville?

Flikka syntyi suunnitellulla sektiolla, eipä oikeastaan.

Onko hän näköinen?

Ihan on itsensä näköinen.

Mitä suku sanoi?

Kaikki ihastelivat.

Mitä hänestä tulee isona?

Ihan mitä hän haluaa.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Eteläpohjalaisella itsepäisyydellä ja hämäläisellä hitaudella.

Innostuitteko asiasta?

Todellakin!

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Antakaa mennä.

4. helmikuuta

Saija Honkalan ja Sami Salosen perhe sai lisää mimmienergiaa lapsen oikeuksien päivänä 20.11.20. Toinen tyttö syntyi kello 11.06. Prinsessa tuuheatukan ensimitat olivat 3 044 g ja pituutta 49 cm. Kotona Ylöjärven Vuorentaustassa auttelee fantastinen isosisko Sofi 11 v.

Ottiko koville?

Vaikeuksista selvittiin.

Onko hän näköinen?

Kyllä se ihan kaksoisolennolta esikoiseen näyttää.

Mitä suku sanoi?

Ihanan nätti ja tyytyväisen oloinen vauva.

Mitä hänestä tulee isona?

Huumorintajuinen huippu mimmi.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Leppoisalla mielellä ja hirveen hyvällä käytöksellä.

Innostuitteko asiasta?

Kyllä ja päristen.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Just do the magic.

11. maaliskuuta

Noora Parviaisen ja Jesse Kupiaisen Jeremias-poika syntyi 13.2. kello 20.25. Pikkumies painoi syntyessään 4 276 grammaa ja pituutta oli 52 senttiä. Kotona hoitoapuna on ylpeä isosisko Kerttu. Onnekas perhe asuu Asuntilassa Ylöjärvellä.

Ottiko koville?

Varsin mallikkaasti ja ripeästi hommat sujuivat, latu oli auki tulevia hiihdon kisoja varten.

Onko hän näköinen?

Kyllä. Hyvin paljon samoja piirteitä kuin isosiskollaan syntyessään. Äidin silmät ja isän suu. Nimeään kantaa heti ylpeästi.

Mitä suku sanoi?

Hyvin lämpimät tervetuliaiset pikkumiehelle. Etähaleja saatu ja -kahveja juotu.

Mitä hänestä tulee isona?

Olemme rajanneet vaihtoehdot presidenttiin, jalkapalloilijaan tai muusikkoon. Näistä saa pikkumies itse valita. Vitsiä vaan, kunhan tulee onnellinen, niin vanhemmat ovat tyytyväisiä.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Äiti yrittää tehdä mammanpojaksi ja isä koulii lämmön lisäksi muihin valmiuksiin.

Innostuitteko asiasta?

Kyllä! Varsin onnekas perhe kotosalla. Isosisko Kerttu on ollut ensikohtaamisesta lähtien aivan elementissään.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Nauttikaa ja olkaa kärsivällisiä.

8. huhtikuuta

Meri-Jenna ja Taneli Revon toinen tyttö syntyi vauhdilla maailmaan 13.2. kello 9.02. ”Nasu-nöpönenällä” oli painoa 3 792 g ja pituutta 50 cm. Saatuaan siskon kotiin kohta 4 vuotta täyttävä isosisko Sonja huokaisi onnellinen hymy kasvoillaan: ”Nyt on niin hyvä olla!” Perhe asuu Tampereen ytimessä, Tammelantorin laidalla.

Ottiko koville?

Vauva meinasi syntyä kotona eteiseen, että jokseenkin koville otti!

Onko hän näköinen?

Aivan on isosiskonsa ja ittensä näköinen.

Mitä suku sanoi?

No ihan ekaksi Onnea. Ja sitten, että aivan on siskonsa näköinen suloisuus.

Mitä hänestä tulee isona?

Kova pitämään puoliaan!

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Samoilla opeilla kun siskonsakin; rakkautta ja rajoja. Ja tietty mustaa makkaraa torilta!

Innostuitteko asiasta?

Aina.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Antaa mennä vaan, kyllä siitä hyvä tulee!

6. toukokuuta

Sarah Nikolovin ja Matti Saarelan esikoinen töpsähti maailmaan 9.4. kello 17.51. Pulleaposkisella poitsulla oli painoa 3 980 grammaa ja tuuheasta pehkosta varpaan päähän mittaa 51 senttiä. Hänestä tuli perheen ensimmäinen paljasjalkainen tamperelainen.

Ottiko koville?

Kyllä tästä toipua pitää.

Onko hän näköinen?

Kyllä se meiltä näyttää, mutta vaaleat hiukset yllätti tummat vanhemmat.

Mitä suku sanoi?

Hän on kaikista paras ja söpöin.

Mitä hänestä tulee isona?

Ajoitti syntymänsä Suomen kirjallisuuden päivälle. Joten ehkä runoilija (taloudellisesta näkökulmasta, toivottavasti ei). On myös melkoinen uneksija, joka tukee tätä ajatusta tulevaisuudesta.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Rakkaudella.

Innostuitteko asiasta?

Yllättävän paljon.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Äitinä kannattaa synnytyksen jälkeen pyytää jääsiteitä. Pylly jäätyy, mutta se helpottaa.

10. kesäkuuta

Virpi ja Timo Vuorelan tummatukkainen poika syntyi perjantaina 23.4. kello 14.50. Perheen uudella tulokkaalla oli painoa 3 778 g ja pituutta 53 cm. Kotona Pirkkalassa pikkuveikkaa hoitaa myös isoveikka Eeli, 2 vuotta.

Ottiko koville?

Vähän, mutta palkinto oli kaiken sen arvoinen!

Onko hän näköinen?

Kyllä! Yhtä komea kuin isänsä ja isoveljensä. Perinyt äidin nappisilmät ja isän tumman tukan.

Mitä suku sanoi?

Ihastelivat pientä komistusta! Mitä hänestä tulee isona? Mikäli isoveljen perässä mennään niin luultavasti innokas automies.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Rakkaudella, huumorilla ja rajoilla! Innostuitteko asiasta? Todellakin!

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Pientä tuhisijaa ei voita mikään, rohkeasti kohti uutta!

8. heinäkuuta

Annemari ja Timo Ahosen esikoispoika syntyi 11.6. kello 14.19. Rakkaudella ja raejuustolla kasvatetulla pojulla oli painoa 4 422 grammaa ja pituutta 54 senttiä. Kotona Tammelassa Tampereella uutta tulokasta odotti Onni-kissa.

Ottiko koville?

Otti. Isi lähti ajamaan 600 kilometrin päästä ja ehti paikalle, sitten ponnistettiin reippaan kokoinen poika maailmaan.

Onko hän näköinen?

On. Siniset silmät, pulleat posket ja pitkät varpaat.

Mitä suku sanoi?

Olivat kovin onnellisia.

Mitä hänestä tulee isona?

Todennäköisesti insinööri, mutta toivotaan että onnellinen joka tapauksessa.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Antamalla leipää, lempeä ja lämpöä.

Innostuitteko asiasta?

Nyt tuntuu ainakin tosi hyvältä!

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Rohkeasti vaan eteenpäin.

5. elokuuta

Jenni ja Ari Salonniemen kaksikko muuttui kolmikoksi, kun tytär ”Röyhis Hippunen” tervehti maailmaa äänekkäästi 16.7. ja ilmoitti näin syntyneensä. Pituutta löytyi syntymähetkellä 51,5 cm ja painoa reilu 3 750 g. ”Röyhis Hippunen” asettuu asumaan Lukonmäkeen, johon saapui näin lisää luonnetta ja ääntä muuten rauhalliseen asuinalueeseen.

Ottiko koville?

No ottihan tuo, käynnistyksellä aloitettiin maanantaina ja perjantaina päädyttiin sektioon, joten kyllä viikkoon työtä ja hikeä mahtui aivan kiitettävästi.

Onko hän näköinen?

Noh, onhan tuo. Isänsä ja hieman äitinsäkin. Sanoisin, että yhdistelmä toimii hänen piirteissään.

Mitä suku sanoi?

Ottivat asian tavanomaisen rauhallisesti, hieman pääkaupunkilaisittain ja hämäläisittäin, onnittelivat ja riemuitsivat uudesta tulokkaasta sukuun.

Mitä hänestä tulee isona?

Jos tulevan nimen lyhenne pitänee kutinsa, niin neitokainen tulee tietämään paikkansa maailmassa, oppimaan ja iloitsemaan pienestä sekä kunnioittamaan toisia. Kasvatukseen panostetaan rakkautta, läsnäoloa ja toisen ihmisen kunnioittamista.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Noh, kuten edellä mainittu, niin kasvatuksessa panostetaan rakkauteen, läsnäoloon ja ihmisten kunnioittamiseen. Näillä eväillä on vanhemmatkin kasvaneet, joten näillä jatketaan.

Innostuitteko asiasta?

Kyllähän sitä nyt innostuttiin. Eipä tässä voi muuta kuin lähteä vauhdin hurmaan mukaan ja lähteä retkelle kohti tulevaa yhtenä kolmikkona.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Tärkeintä on olla toinen toisen tukena, sillä joskus tämän tien kulkeminen voi olla raskaskin. Yhdessä, samaan suuntaan ja päämäärään katsomalla, saavutetaan jotain odotettua ja rakasta. Ja kun päämäärä on saavutettu, iloitkaa.

26. elokuuta

Riikan ja Larsin pieni pimu pinkesi maailmaan 26.7. kello 2.10. Pituutta pörröpäällä oli 52 senttiä ja painoa 3 844 grammaa. Tohkeissaan kotona Tampereen Tesomalla neitiä hoitaa innokas isoveli Julian, 1 v 8 kk.

Ottiko koville?

Pitkän kaavan mukaan taas mentiin, mutta olis voinut olla pahempikin rutistus.

Onko hän näköinen?

On oikein itsensä näköinen! Myös samaa näköä muiden perheenjäsenten kanssa on havaittavissa.

Mitä suku sanoi?

Das ist schön! On se ihana!

Mitä hänestä tulee isona?

Se jää nähtäväksi.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Rajoilla, rakkaudella ja kahden kulttuurin sekoituksella.

Innostuitteko asiasta?

Kyllä, oikein isosti!

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Tuulta päin – on ne vauvat vaan niin ihania!

16. syyskuuta

Mari ja Mikael Mäkisen perheeseen syntyi 7.6. kello 9.22 tomera Patruuna (3 540 grammaa, 51 senttiä) sekä heti perään kello 9.24 suloinen Prinsessa (2 860 grammaa, 48 senttiä). Kotona lapsukaisia hurinallaan viihdyttää Mäkisen perheen esikoinen, robotti-imuri Risto. Onnellinen perhe asuu Tampereen Juhannuskylässä.

Ottiko koville?

Äiti pääsi helpolla, isän sydäntä tykyttää vieläkin.

Ovatko he näköisiä?

Patruuna on isänsä kaksoisolento, siskonsa Prinsessa vielä miettii keneltä näyttää.

Mitä suku sanoi?

Täydellisiä! Mitä heistä tulee isoina? Patruuna ja Prinsessa tekevät juuri sitä isona mitä haluavat, mutta äidistään ovat luvanneet pitää huolta ja viedä etelän lämpöön viettämään eläkepäiviä. Mieluusti jo ennen.

Millä kasvatatte heistä kunnon kansalaisia?

Kurilla ja nuhteella. Rakkaudella ja turun murteella.

Innostuitteko asiasta?

Äiti hieman aluksi järkyttyi, isä innostui senkin edestä. Tätä nykyä äitikin sinut asian kanssa.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Kaksi ei mene siinä missä yksi. Mutta kyllä siitä selviää ja on ihan ihanaakin.

21. lokakuuta

Hannan ja Akun perhe kasvoi jälleen yhdellä, kun poika maailman syntyi vauhdilla. Syyskuun kahdeksas saimme sinut rinnalle, varo vaan, kuopuksena hemmottelemme sinut pilalle. 51 senttiä ja painoa 3 825 grammaa, piirteistäsi löytyy uutta, mut myös paljon tuttua ja samaa. Viisivuotias Sohvi, Siina lokakuussa kolme täyttää, tietäisitpä miltä kaksi ylpeää isosiskoasi näyttää. Ylöjärven asukaslukua kasvatimme yhdellä, täällä meidän on hyvä asua Vuorentaustan keskellä. Viisikko on nyt kasassa, perheessä rakastavassa ja mahtavassa.

Ottiko koville?

Sopivasti ajoissa pelipaikalle, leppoinen tunnelma ja syöksyllä maaliin saakka. Ei olisi voinut paremmin mennä!

Onko hän näköinen?

Nyt on kaivettu kaikkien vauvakuvat esille ja kilpaa mietitään keneltä näyttää minäkin päivänä. Vastaus taitaa olla silti aina sama: itseltään.

Mitä suku sanoi?

Poikia sukuun on haaveiltu 35 vuotta, odotus on palkittu, eikä suotta!

Mitä hänestä tulee isona?

Koska olet pikkuveli, siskojen mielestä et tule koskaan olemaan iso.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Nyt on treenattu jo viisi vuotta, mennään jatkossakin isosiskojen jalanjäljissä.

Innostuitteko asiasta?

Olet niin suloinen, että sinusta ei voi kuin innostua.

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Kolme lasta on jo nykypäivän suurperhe. Mutta jos tunne sanoo niin, silloin järki kannattaa heittää hetkeksi syrjään.

25. marraskuuta

Johanna Lähteenmäen ja Kalle Kyrölän prinsessakatras sai täydennystä, kun perheen kolmas tyttö saapui maailmaan torstaina 4.11. kello 17.46. Pulloposkella oli painoa 4 190 grammaa ja pituutta 52 senttiä. Kotona Lempäälän Säijässä vauvan hoitoon innokkaasti osallistuvat myös isosiskot Elli, 4, ja Inka, 2 v.

Ottiko koville?

Pikkasen kirpaisi, mutta meni jo kokemuksella.

Onko hän näköinen?

Kuulemma. Isosisko Elli on saanut kaksoisolennon, jos on sukulaisia ja ystäviä uskominen.

Mitä suku sanoi?

Ihana pulloposki. Ei voi erehtyä, mihin sisaruskatraaseen kuuluu.

Mitä hänestä tulee isona?

Jos siskoihinsa tulee, niin oman tiensä kulkija, ulospäin suuntautunut ja empatiakykyinen neiti.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen?

Rakkaudella ja rajoilla sekä isosiskojen esimerkillä.

Innostuitteko asiasta?

Ei pitänyt enää, mutta miehen sanoin: ”kun tää nyt meni niin kivasti...”

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Kun touhu on ohi – on se sitten kuinka ihanaa tai kauheaa – niin lopputulosta ei voita mikään.

8. joulukuuta

Saana Vahvelaisen ja Juuso Taulaniemen kaksostytöt syntyivät 20 minuutin ikäerolla 8.10. kello 17.28 ja kello 17.48. 3-vuotias Vilho-isoveli odotti pikkusiskoja kovasti ja nimesi heidät Vadelmaksi ja Kukaksi. Vadelmalla oli painoa 2 814 grammaa ja pituutta 49 senttiä, Kukalla 2 648 grammaa ja 47 senttiä. Perhe asuu Kangasalla.

Ottiko koville?

Odotusaika otti ajoittain koville, mutta lopulta kahden vauvan syntymä oli paljon esikoisen syntymää helpompi.

Ovatko he näköisiä?

Ovat. Vadelma on ilmetty isoveljensä, Kukka taas muistuttaa äitiään vauvana. Keskenään siskokset ovat erinäköiset ja hyvin tunnistettavissa.

Mitä suku sanoi?

Suku on ollut onnesta ja ilosta sekaisin.

Mitä heistä tulee isoina?

Heistä tulee varmasti läheisiä ja ikuisia ystäviä. Toivottavasti onnistumme kuitenkin kasvattamaan molemmista omia yksilöitään.

Millä kasvatatte heistä kunnon kansalaisia?

Rakkaudella ja sopivilla rajoilla.

Innostuitteko asiasta?

Alkujärkytyksen jälkeen kyllä!

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville?

Kaksosuus on ihanaa! Riskejä on ja niistä voi loputtomiin kysellä / lukea, mutta parempi on luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.