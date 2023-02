Aamulehti

Aamulehden vaalikone julkaistiin keskiviikkona 15. helmikuuta. Pääset käyttämään vaalikonetta osoitteessa aamulehti.fi/vaalikone.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestykseen on aikaa vielä reilu kuukausi, mutta vaalihuuma nousee jo. Monet ehdokkaat ovat aloittaneet kampanjoinnin. Vauhti kiihtyy päivä päivältä.

Eduskuntavaalit järjestetään poikkeuksellisessa tilanteessa. Ukrainan sota, Suomen Nato-jäsenyysprosessi, energiakriisi, inflaatio, korkojen nousu, palkkaratkaisut, sote-uudistus, perusopetuksen ongelmat ja julkisen talouden tasapainotustarve ovat kaikki isoja puheenaiheita. Tulevilla kansanedustajilla on edessään valtava työmaa ja kenties vaikeita tai ainakin kipeitä päätöksiä.

Osa vaalipuheenaiheista myös jakaa voimakkaasti sekä kansanedustajaehdokkaiden että äänestäjien näkemyksiä. Vaalikeskustelut ja puheenvuorot ovat olleet kärjekkäitä. Nyt jos koskaan on tärkeää äänestää, mikäli haluaa vaikuttaa Suomen suuntaan. Demokratian näkökulmasta on toivottavaa, että äänestysprosentti on korkea.

Äänestyspäätös ei ole yhdentekevä. Aamulehden vaalikone auttaa oman ehdokkaan löytämisessä. Vaalikone näyttää, keillä ehdokkailla on samanlaiset arvot, ajatukset ja mielipiteet kanssasi. Vaalikone myös näyttää, millaisista teemoista vaaleissa on kyse.

Vaalikoneet vaikuttavat merkittävästi äänestyspäätöksiin. Etenkin nuoret äänestäjät löytävät usein ehdokkaansa vaalikoneesta. Vaikka tietäisit jo, ketä aiot äänestää, kannattaa käydä vaalikoneesta katsomassa, miten ehdokkaasi on kysymyksiin vastannut.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.