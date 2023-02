Tiedetään, että sota lisää lasten mielenterveyden häiriöitä moninkertaisesti. Joka vuosi maailmassa tuhotaan miljoonien lasten tulevaisuuksia hyökkäys ja pommitus kerrallaan, kirjoittaa toimittaja Sari Sainio.

Helmikuun 24. päivä on Ukrainan sodan alkamisesta kulunut vuosi. On vaikea kuvitella, mitä kaikkea ihmiset ovat joutuneet kokemaan, vaikka kuvat ja uutisvirta tuovat päivittäin tietoa Venäjän raukkamaisen hyökkäyksen todellisuudesta. Sodassa on tapettu siviilejä ja sotilaita, moukaroitu ohjuksin Ukrainan kyliä ja kaupunkeja, kouluja, terveyskeskuksia, teitä, sähkö- ja lämpöverkkoja. Kun sota joskus päättyy, Ukrainan infrastruktuurin jälleenrakentaminen kestää vuosia.

Pommit runtelevat myös mieliä.Tätä pysähdyin ajattelemaan kuunnellessani Tommi Kinnusen romaania Pimeät kuut. Oivaltava teos on kuvaus sodanjälkeisestä Suomesta ja sodan arvista yhden syrjäseudun koulun opettajan näkökulmasta. Kinnusen kuvaus pakottaa ajatukset liikkeelle, kuten kohdassa, jossa lapset pelästyvät siviililentokonetta: Rikki nämä ovat niin kuin me aikuisetkin, yksi ruumiillisesti toinen mieleltään. Kaikki mihin nämä uskalsivat kiintyä, on yksi kerrallaan viety.

Tänäkin vuonna maailmassa tuhotaan satojen miljoonien lasten tulevaisuutta hyökkäys kerrallaan.

Unicefin mukaan Ukrainassa sodan seurauksista kärsii 7,5 miljoonaa lasta. He ovat silti vain pieni osa kokonaisuutta. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan maailmassa eli 460 miljoonaa lasta konfliktialueilla jo vuonna 2021. Heistä 230 miljoonaa lasta asui alueilla, joissa taisteluissa kuolee yli 1000 ihmistä vuosittain.

Järjestö kiinnittää Stop the war -raportissaan huomiota myös siihen, että Ukrainan sota on myös näyttänyt, miten paljon lapsia voidaan auttaa konfliktin keskelläkin, kun poliittista yhteistä tahtoa on riittävästi. Surullinen totuus on, että suurennuslasin alle mahtuu harvoin enempää kuin konflikti kerrallaan.

Tutkimusten mukaan sota altistaa lapsia mielenterveyden häiriöille. Esimerkiksi huhtikuussa julkistetussa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkijoiden käynnistämässä kansainvälisessä, Ukrainassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että mielenterveyden häiriöitä esiintyi moninkertaisesti sota-alueen lapsilla verrattuna muiden Ukrainan alueiden lapsiin. Osa heistä tarvitsee erityishoitoa, mutta lastenpsykiatrian professori Andre Sourander sanoi tutkimusta koskeneessa haastattelussa (HS 5.4.2022), että suurin osa tarvitsee ennen kaikkea turvallisia aikuisia, turvallista ympäristöä ja arkea selvitäkseen.

Mietin, miten sodan runnomat aikuiset selviävät tehtävissä omien painajaistensa keskellä. Mietin Kinnusen romaanissaan esittämää kysymystä: Millaisiksi aikuisiksi nämä kasvavat, kun lapsuuden muistot ovat pelkkää menetystä täynnä?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.