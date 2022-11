Torstaiaamupäivänä Slushin päälavalla puhuttiin Euroopasta ja sen teknologisesta autonomiasta. Pääministeri Sanna Marinin esiintyminen oli hänelle hyvin ominaista

Aamulehti, Helsinki

Pääministeri Sanna Marin(sd.) esiintyi tänään kasvuyritystapahtuma Slushissa Helsingissä. Päälavan katsomo oli ammuttu täyteen: Osa pääministeriä katsomaan tulleista, pääosin kansainvälisiä vieraista, joutui seuraamaan pääministerin puheita seisaaltaan. Suomessa saattaa välillä unohtaa, että Marin on kansainvälinen supertähti.

Marinin esiintymistä Slushissa edelsi kohu. Helsingin Messukeskuksen lavalla häntä piti haastatella pääomasijoitusyhtiö Headlinen edustaja. Marinin puoliso Markus Räikkönen on töissä kyseisessä yrityksessä.

Menneestä kohusta ei voi syyttää ketään muuta kuin pääministeriä itseään. Juuri hän oli oppositiopoliitikkona kritisoimassa kovin sanoin silloista pääministeri Juha Sipilää lähipiirinsä edun edistämisestä politiikassa. Toisin kuin Sipilän Terrafame-kohun kohdalla, Marinin lähipiirikohu laantui nopeammin, kun juontajaksi vaihdettiin Slushin toimitusjohtaja Eerika Savolainen.

Torstaiaamupäivänä Slushin päälavalla puhuttiin Euroopasta ja sen teknologisesta autonomiasta. Marinin esiintyminen oli hänelle hyvin tyypillistä: Konkreettisia esityksiä ei liiemmin kuultu ja hän lipsui aiheesta useasti puhuen teknologiasta kiinnostuneen yleisön edessä energiapolitiikan virheistä. Pakollista Suomi-hehkutusta toki kuultiin, kun Marin kehui Nokiaa ja hauskuutti ainakin osaa yleisöä sanomalla, että Suomi tekee Saksaa parempia tuotteita paljon pienemmällä rahalla.

Toisin kuin lähiaikoina, Slushissa nuhaisen kuuloinen Marin kuitenkin vaikutti olevansa innoissaan keskustelun aiheesta. Hallituksen sisäiset väännöt saivat unohtua hetkeksi, kun Marin pääsi puhumaan pitkiä monologeja yleisölle: Kuinka elämme kriisien täyttämää aikaa, kuinka Eurooppa on tehnyt virheitä, kuinka Eurooppa tarvitsee teknologiainvestointeja.

Siitä, miten virheitä voitaisiin korjata tai Euroopan asemaa teknologiassa parantaa, ei saatu selvyyttä. Slushinkaan jälkeen emme oikeastaan tiedä, miten Marin parantaisi eurooppalaista teknologiariippuvuutta ei-demokraattisista maista.

Tilanne on sama kuin sisäpolitiikassa: Kukaan ei tiedä tällä hetkellä, mitä pääministerimme on mieltä eri päivänpoliittisista teemoista esimerkiksi talous-, ilmasto- tai metsäkysymyksissä. Ilman konkretiaa ei pääse yleensä pitkälle. Tai Marinin tapauksessa näyttäisi pääsevän.

Euroopan teknologisesta riippuvaisuudesta muihin maihin ei voi puhua ilman, että mainitsee Kiinan. Myös Marin puhui rohkeasti Slushin lavalla siitä, kuinka Eurooppa ei saisi olla riippuvainen pelkästään kiinalaisista teknologiasta. Pääministerin roolista hän ei kuitenkaan päässyt irti korostaessaan, että hän ei tarkoita kaikkien siteiden katkaisemista Kiinaan.

Hän puhui kuin poliitikko, tilaisuuden jälkeen ulos jonottaneet kansainväliset Slush-vieraat kuiskivat toisilleen.

Juuri torstain kaltainen, Eurooppa-tason korkealentoisista visioista puhuminen, on tuntunut kiinnostavan pääministeriä lähiaikoina, vaikka hänen johtamansa hallituksen ympärillä on pauhannutkin sisäpoliittiset kuohut. Marin kirjoitti Aamulehden mielipidekirjoituksessaan sunnuntaina 13. marraskuuta juuri Euroopan kriisinkestävyydestä ja roolista teknologiapolitiikassa: ”Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä kysymyksistä on teknologinen kyvykkyytemme ja osaamisemme”, pääministeri kirjoitti.

Esimerkiksi torstaina hyvinkin ajankohtaisesta saamelaisasiasta ei olla nähty samanlaista analyysia, vaikka sitä olisi moni kaivannutkin.

Slushin keskustelun jälkeen pitää ihmetellä, miksi edes alun perin haastattelijaksi oli suunniteltu Marinin aviomiehen yritystä. Pääministeri kun ei pitkine monologeineen juurikaan antanut haastattelija Savolaiselle mahdollisuuksia kysymyksiin. Marin olisi pärjännyt yksinkin.