Kunta-alan neuvottelutulos voi luoda vaikeuksia syksyn työmarkkinakierrokselle.

Aamulehti

Pitkään jatkuneet neuvottelut saatiin viimein maaliin, kun kunta-alalle syntyi neuvottelutulos uusista virka- ja työehtosopimuksista.

On hyvä, että sopu nyt syntyi. Se takaa työrauhan noin 300 000 palkansaajalle, joihin kuuluvat esimerkiksi opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, linja-autonkuljettajat, kirjastotyöntekijät ja museoalan työntekijät.

Uudet sopimukset ovat voimassa huhtikuun 2025 loppuun asti. Palkkoja korotettiin takautuvasti kesäkuun alusta alkaen. Työntekijät saavat 46 euron tai vähintään kahden prosentin yleiskorotuksen. Toisen ja kolmannen vuoden palkankorotukset ovat vähintään 1,9 prosenttia vuodessa.

Eniten tässä kokonaisuudessa hiertää viisivuotinen palkkaohjelma, joka nostaa palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yleiskorotuksia enemmän.

Käytännössä kunta-ala saa siis joka vuosi viiden vuoden ajan noin prosenttiyksikön enemmän korotuksia kuin kemianteollisuus, teknologiateollisuus ja auto- ja kuljetusala keskimäärin.

Tämä on kirvoittanut kipakoita kommentteja. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK on kuvaillut ratkaisua julkisuudessa turmiolliseksi palkankorotusautomaatiksi. Teknologiateollisuuden mukaan ratkaisu on todella lyhytnäköinen.

On totta, että neuvottelutulos voi luoda vaikeuksia syksyn työmarkkinakierrokselle, kun teollisuuden liitoissa aloitetaan neuvottelut toisen sopimusvuoden korotuksesta.

Samaan aikaan vaaranmerkit ovat ilmassa: Taloudellinen epävarmuus on suurta ja taantuma uhkaa Suomea. Hienoinen talouskasvu on jo kuihtunut, inflaatiokäyrää jatkaa jyrkkää nousuaan, korot kipuavat ylöspäin ja ylipäätään yhä suurempaa hinnannousua odotetaan monella alalla.

Silti suurimmat Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset saattavat olla vasta edessä. Epävarmassa tilanteessa kunta-alan palkkaratkaisu antaa painetta yksityiselle puolelle. On iso kysymys, hyväksyvätkö vientialat kunta-alan väliaikaisen aseman palkkajohtajana vai syntyykö tästä pelätty palkkakierre.

Oma asiansa on vielä hoitajien vääntö, joka on vasta edessä. Hoitajaliitot Tehy ja Super eivät enää loppuvaiheessa osallistuneet neuvotteluihin, koska ne haluavat hoitajille muita ammattiryhmiä suuremmat palkankorotukset.

Kesälomien jälkeen palataan tähän kiistakysymykseen, ja neuvottelut voivat hyvin jatkua ensi vuoden puolellekin.