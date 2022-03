Lihottaviin ruokiin pitäisi lätkäistä varoitustarrat, uutisoi Helsingin Sanomat. Ruokien lokeroiminen ei kuulu terveeseen ruokasuhteeseen, ja suomalaisten ylipainon syyt ovat tutkitusti muualla. Kun minulla oli nuorena ongelmia, olisin mennyt entistä pahemmin sekaisin ”lihavuustarroista”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Sanna Ihalainen.

Mitä on sinun mielestäsi lihottava ruoka? Onko siinä rasvaa, suolaa vai kenties liikaa hiilihydraatteja?

Kanapasta on jokaiselle urheilijalle tuttu ruoka, mutta jos sitä syö tavallinen pulliainen, joka treenaa omaksi ilokseen, muuttuuko pasta yhtäkkiä maagisesti lihottavaksi? Entä kenelle sallitaan pulla – onko se työpaikan kahvipöydässä paheksuttavaa, mutta maratoonarin tankkausaineena hyväksyttyä?

Ruoka nousi keskustelunaiheeksi, kun Helsingin Sanomat (13.2.) uutisoi, että lihavuusasiantuntija ja Terve paino -yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Mustajoki ottaisi vaikka heti käyttöön varoitustarrat, jotka informoisivat ”selkeästi ja tehokkaasti, missä epäterveellisyys piilee ja antaisivat ravinto-ohjauksen tueksi konkreettista apua”.

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin lihottava ruoka. On toki energiatiheää ruokaa. Kaikki meistä tietävät, että ylimääräinen energia varastoituu elimistöön rasvaksi, olipa se peräisin mistä hyvänsä, vaikkapa liiasta proteiinista.

Tarrojen tarkoituksena olisi ohjata kuluttajan valintoja terveellisempään suuntaan. Suomalaiset eivät kuitenkaan ole ylipainoisia siksi, että ruokavaliomme olisi muuttunut epäterveellisemmäksi.

Ravitsemustieteen professorin Mikael Fogelholmin mukaan elinympäristömme on muuttunut lihottavaksi. Ylipainon lisääntyminen johtuu liikunnan ja aktiivisuuden vähenemisestä, pakkauskokojen kasvusta sekä siitä, että ruoka on koko ajan läsnä: on ylenpalttisista lounasbuffetteja (joista suomalainen ahtaa koko rahalla) ja Woltia sekä Foodoraa, jotka tuovat mätöt ovelle parilla napin painalluksella.

Lihomisesta varoittavat tarrat triggeröisivät syömishäiriöisiä ihmisiä. Pahasti. Kun minä teini-ikäisenä yritin kontrolloida elämääni kontrolloimalla syömistä, jaottelin ruoat päässäni lokeroihin: tätä saa syödä, tätä ei. Lokerot syöpyivät niin syvälle mieleeni, että jouduin aikuisiällä opettelemaan uudestaan syömään muun muassa leipää. Leipä oli pahin mörkö.

Syömishäiriöisellä on yleensä niin kutsuttuja turvaruokia. Omiani olivat karkki tai Saarioisten roiskeläppä. Söin joitakin satoja kaloreita ja paastosin loppupäivän. Turvaruoka voi olla ”epäterveellistä”, mutta sillä ei ole väliä syömishäiriöiselle. Turvaruoka pysyy kontrollissa.

Pahimmillaan ”lihottavuustarrat” loisivat lisää lokeroita ja vääristymiä sairaiden ihmisten päähän, mutta samalla mässäily huoltoasemien buffeteissa jatkuisi. Varoitustarrat eivät ole ratkaisu ylipaino-ongelmaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.