Koiranpentujen rekisteröintimäärät viittaavat siihen, että ihmiset eivät ole halukkaita elämään lasten aiheuttamia ruuhkavuosia. Itse harkitsen myös hankkivani lisää lemmikkejä lähitulevaisuudessa. Lemmikkikuiskaaja

Työskentelen isossa avokonttorissa. Joukossamme on useita perusterveitä rokottamattomia, joilla ei ole aikomustakaan hakea rokotusta. Tämä pieni porukka saa terrorisoida muiden oikeutta turvalliseen työpaikkaan vain siksi, ettei työnantajalla ole aseita vaatia koronapassia. Nyt olisi aika viranomaisten puuttua asiaan. Me itsekkäät?

Tarkista kotiisi tulevalta palveluntarjoajalta, onko heidän henkilökuntansa rokotettu. Yllätys oli suuri, kun siistijän kanssa keskustellessa tuli ilmi, ettei hänellä ole rokotuksia. Huolestunut

Rautakaupasta Nekalassa ei saa rautalankaa. Tuote on poistettu valikoimista. Pitäisikö Tampereen suurimman rautakaupan nimi vaihtaa? Miten on

Pohjaan palaneen kattilan puhdistukseen ei tarvita kummoisiakaan keinoja: Puoli desiä Kloritea pohjalle ja kattila täyteen kylmää vettä. Annetaan liota muutama tunti ja se on siinä. Kiiltää kuin uusi. Aale

Nyt viimeinkin tykit käyttöön ja lopetetaan tämä hernepyssyillä ammuskelu. Rokottamattomien mafia huseerannut nyt tarpeeksi. Määrätään heidät kotiin odottamaan aikoja parempia, rokotetuille koronapassilla normaali elämä. Hermot menee

Lähijunaliikenne kuntoon Tampereen Holvastista Ylöjärvelle. Rata on. Vaunut aikatauluineen ja asemien kunnostus tarvitaan. Kaupunkien välinen joukko- ja henkilöautoliikenne eivät mahdu tunneliin ja ahtaalle rantatielle. Lopetus Näsijärven täyttämiselle

Kovasti hehkutetaan sitä, miten autoilu sähköistyy. Hienoahan se on. Toki painottuu työsuhdeautoihin, joita vaihdetaan parin kolmen vuoden välein. Toisaalta niillä ajetaan paljon. Niille, jotka ajavat omillaan, autot ovat vielä liian kalliita. Tämä poliitikkojen tulisi huomata. Ilkka H

Sähkön puhelinmyyjä myi halpaa sähkösopimusta. Pyysin tarjouksen sähköpostiin. Eipä ole näkynyt. MH

Ymmärrän, että sähkönhinta nousee, mutta en sitä, että laskua nostetaan, vaikka Tampereen sähkön kanssa tekemäni sopimuksen mukaan hinta ei kahteen vuoteen muutu. Laskussa myös ilmenee ristiriitaisuuksia. Edellisessä luki tuulisähkö ja nyt puusähkö ja uutisissa mainittiin, että norjasta tuleva vesisähkö kallistuu, ja se laitettiin syyksi sähkönhinnan nousuun. Miksi näin? Turhasta tyhjästä maksu

Asuuko kukaan Tampereen kaupungin päättäjistä tai asemakaava- tai liikennesuunnittelijoista kaupungissa? Aurinkoinen Tullintori on aukio, joka tarvitaan tapahtumiin. Nykyisillä hallinnon edustajilla on ihmeellinen kiire rakentaa kaupunki tukkoon. Kolmannen polven kaupunkilainen

Erityinen kiitos teille isoisät ja isät, jotka kovalla työllä olette meille tämän maan rakentaneet. Teidän ansiostanne meillä on nyt itsenäinen, vapaa maa. Pyydän nöyrästi anteeksi meidän kaikkien nuorempien sukupolvien puolesta, jotka emme tätä ylimielisyydessämme osaa arvostaa. Tyttären tytär

Koronan leviämistä voisi vähentää päästämällä kaksi kertaa rokotetutkin koronatestiin. Rokotettu voi tietämättään levittää tautia, kun testiin ei ole mahdollisuus päästä. Tahtomattaan ehkä tartuttava

Ruoan alv on Italiassa 4 prosenttia! Outoa että Italiaa tuetaan 100 miljardilla eurolla! Suomessa ruoan alv on korkeampi! Hanttapuli

Eikö asia ole niin, että jos puhelimessa on kuukauden maksettu matkalippusovellus, ei sitä ole pakko näyttää joka kerta? Eläkeläinen 88 v

Paljon nähnyt sairaanhoitaja (AL 1.12.) kirjoitti asiaa koronapassista. Olen kokenut nyt kahdesti (TTT:n ja Hakametsän ovilla), että passi kyllä tarkistettiin, mutta henkilöllisyyttä ei. Se ei juuri luottamusta herätä, jos samaan tungokseen tulee 10 seuraavaa yhden ja saman passikopion kanssa. Kaikenlaista kokenut lääkäri

tyhmää, tosi tyhmää, ettei Tampereen Aluetaksin kuljettaja käytä maskia. Seuraavalla kerralla pyydän keskusta lähettämään järkevämmän autoilijan. Mummo

Jo pitkään on päivitelty sitä, että samaan aikaan on paljon työttömiä ja avoimia työpaikkoja. Puhuttiin kohtaanto-ongelmasta. Nyt on sitten tutkimuksin todettu, että työttömät ovat paljolti samoilta aloilta kuin avoimet työpaikatkin. Miksi eivät kohtaa? Syytä selvittää pikimmin, koska asia on todella vakava. Ilkka H