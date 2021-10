Puheet ovat tekoja, sanotaan. Tällainen puhe kylvää vihaa ja pyyhkii ihmisyyden ihmisistä, joista puhutaan. Se rakentaa muureja ihmisten väliin sinne, missä niitä ei tarvita. Se jos mikä vaikeuttaa kotoutumista, kirjoittaa toimittaja Kaisa Hietalahti kommentissaan.

Tampereen kaupunginvaltuustossa nähtiin maanantaina kuvio, joka on kerta kerran jälkeen osoitettu politiikassa toimivaksi. Se toimii näin: sano jotain niin repäisevää, että vastapuoli varmasti älähtää. Kun niin käy, sinulla tai kavereillasi on oiva mahdollisuus syyttää muita vaientajiksi. Eikö täällä saa enää sanoa mitään!

Menetelmällä saa huomiota, ja se juuri lieneekin sen tarkoitus. Siksi en toista kaikkea, mitä pitkässä kokouksessa sanottiin.

Perussuomalaisten Veikko Vallin ei haluaisi vastaanottaa pakolaisia. Hän väittää, että suomalaisten ja hänen takapajuiseksi kutsumiensa maiden muslimiväestön kulttuurinen etäisyys on ”niin valtava, että mitään sulautumista ei tapahdu koskaan”. Käytännössä hän siis sanoo, etteivät eri ihmisryhmät voi milloinkaan löytää yhteyttä toisiinsa.

Ikään kuin hyvin eri taustoista tulevia kaupunkilaisia ei istuisi kaiken aikaa valtuustossa ja kotiyleisössä kuuntelemassa.

Ehkä kylmäävimmän lausunnon antoi kokouksessa Vallinia tukenut puoluetoveri Joakim Vigelius. ”Toiset kulttuurit ovat toisia parempia. Sen sanominen on edellytys paremman suomalaisen kulttuurin puolustamiselle”, hän sanoi melkein ohimennen, niin kuin asia olisi itsestään selvä.

Nykypäivän rasismi ei ole välttämättä sitä, että ulkonäön väitettäisiin kertovan jotain ihmisarvosta. Sen sijaan erontekoja perustellaan kulttuurisyillä. Se saattaa kuulostaa salonkikelpoisemmalta, mutta se on rasismia, joka on pohjimmiltaan samanlaista kuin ihonväriin perustuva syrjintä, ja on ihan yhtä vaarallista.

Puheet ovat tekoja, sanotaan. Tällainen puhe kylvää vihaa ja pyyhkii ihmisyyden ihmisistä, joista puhutaan. Se rakentaa muureja ihmisten väliin sinne, missä niitä ei tarvita. Se jos joku vaikeuttaa kotoutumista.

Lopulta on kyse siitä, mitä me hyväksymme. Tällä kertaa muut kuin perussuomalaiset nousivat vastustamaan kokouksessa rasistista retoriikkaa. Usein sanat päästetään toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

On helppo uskoa, että tällaisen vastaanoton saava maahanmuuttaja ei tunne pääsevänsä osaksi yhteisöä. Vika ei tosin löydy silloin tulijan kulttuurista, vaan omastamme.