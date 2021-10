Koronarokotteesta kieltäytyjät ovat passiivisia nihilistejä eli kaiken kiistäjiä.

Suomessa on yhä noin 800 000 ihmistä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta. Iso osa heistä ei myöskään aio rokotetta ottaa. Kun Aamulehti kysyi lukijoiltaan syitä rokotuksesta kieltäytymiseen, syyt vaihtelivat. Jotain yhteistä kaikilla kieltäytyjillä oli: syvä epäluottamus faktoihin, tieteelliseen tietoon, sen esittäjiin ja välittäjiin.

Rokotteesta kieltäytyjät tuntuvat olevan nihilistejä. Friedrich Nietzsche jakoi nihilistit kahteen luokkaan, aktiivisiin ja passiivisiin nihilisteihin.

Aktiiviset nihilistit kiistivät kaikki arvot, mutta pyrkivät rakentamaan niiden tilalle jonkun mielestään paremman arvojärjestelmän. Passiiviset nihilistit taas kiistävät kaiken rakentamisenkin mahdollisuuden. Heille ei jää muuta kuin The Big Lebowski -elokuvan nihilistien julistus The Dudelle: Emme usko mihinkään! Emme yhtään mihinkään!

The Dude on vanha hippi, joka on oman yliopistoaikansa viettänyt lähinnä marijuanaa poltellessa ja keilatessa, kauheasti välittämättä mistään. Häntä nihilistit hämmentävät. He ovat arvoitus. Miten voi kieltää kaiken, mutta käydä silti aamiaisella kuppilassa, tilata pannukakkuja ja mustikkapiirakkaa, nauttia niistä ihan niin kuin systeemiä kieltämättömät?

Rokotenihilistit ovat vielä suurempi arvoitus.

Nyt suurin osa sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutuvista koronapotilaista on rokottamattomia. Maailmassa on annettu jo yli kuusi miljardia rokoteannosta. Vakavia pitkäaikaisia sivuvaikutuksia ei rokotetuista ole havaittu. Korona tarttuu nyt rokottamattomien kesken. Rokotenihilismiin kuuluu näidenkin faktojen ja perustelujen täydellinen kieltäminen.

Rokotenihilisteillä on sama tilanne kuin ilmastonmuutoksen kiistäjillä. Vaikka ilmastonmuutoksen kiistäisi, nimittäisi sitä huijaukseksi ja suureksi salaliitoksi, ilmastonmuutoksesta aiheutuva äärimmäinen sääilmiö saattaa silti täyttää myös kiistäjän kellarin vedellä tai viedä kieltäjän talosta katon.

Jotkut rokottamattomat saattavat selvitä koko elämänsä sairastumatta koronaan. Silloin heillä on edes jokin peruste nihilismiinsä. Peruste on kuitenkin yhtä heppoinen kuin jos talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan etulinjassa taistellut rakuuna perustelisi sotaa vaarattomaksi, koska häneen itseensä ei osunut kertaakaan.

Kulttuurintutkija Lawrence Grossberg käyttää passiivista nihilismiä kuvaamaan Yhdysvaltojen nykyistä polarisoitunutta arvomaisemaa. Myös pandemian aikaista passiivista nihilismiä pitää nyt tutkia kattavasti eri näkökulmista. Ihmiskunta voi hyvin kohdata uusia pandemioita ja on tärkeää tuntea pandemioiden selättämisen kieltäjien mielen mekaniikka.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja ja Aamulehden Tampereen yliopiston kirjeenvaihtaja.