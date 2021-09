Jalankulkijan tai pyöräilijän ainoa keino päästä tien yli omalla vuorollaan on työntää etupyörä tai toinen jalka suojatielle ja katsoa, hiljentääkö kuski ollenkaan, kirjoittaa toimittaja Tiina Ellilä.

Onko kukaan muu huomannut, että suuri osa autoilijoista ei enää hiljennä suojatien lähelle tullessaan ollenkaan? Minusta tämä on ihan uusi, tämän vuoden ilmiö.

Kokeile onneasi vaikka Tampereella Messukyläntiellä, jossa ei ole minkäänlaisia hidasteita, vaan pitkää, suoraa baanaa, joka houkuttelee ajamaan autolla lujaa.

Jalankulkijan tai pyöräilijän ainoa keino päästä tien yli omalla vuorollaan on työntää etupyörä tai toinen jalka suojatielle ja katsoa, hiljentääkö kuski ollenkaan. Yllättävän usein ei hiljennä, ei yhden yhtään.

Ennenkin suojatietä kunnioittamattomia kuskeja on toki ollut, mutta nyt heitä on todella paljon. Edes lapsille ei anneta tietä, tämän olen sivusta todistanut monta kertaa. Kyse ei ole siitä, ettei pyöräilijää tai kävelijää olisi havaittu, sillä tapaukset ovat sattuneet kirkkaaseen päiväsaikaan.

Tieliikennelaki sanoo näin: ”Ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.”

Nyt näin ei tapahdu, vaan autoilija usein ryskii suojatien yli vahvimman oikeudella. Entä, jos suojatietä ylittävä lapsi palaa hakemaan pudottamaansa hanskaa, taapero kaatuu suojatiellä tai vanhus ylittää valkoisia viivoja hitaasti? Tai jos terve aikuinen ei ehdikään yli ajoissa?

Ellei kuljettaja ole yhtään hidastanut suojatielle tullessa, suojatien ylittäjän hengenlähtö on lähellä. Jos suojatielle tullessa ei hiljennä, ajotaito ei vastaa liikenteen vaatimuksia.

Toistakymmentä vuotta sitten olin pyöräretkellä Ahvenanmaalla. En tiedä, onko tilanne edelleen sama, mutta siellä pyöräilijä oli kuningas: autoilijat hidastivat suojatien lähestyessä jo kaukaa. Miten mallin saisi kopioitua Manner-Suomeen?

Miten saisi suojatien taas kunniaan?

Pitäisikö posottajakuljettajan auton rekisterinumero ottaa ylös, selvittää auton haltija, soittaa hänelle ja kysyä ystävällisesti, että mitä oikein tapahtui?

Vai voisiko laittaa livekameran vuoroin eri paikkoihin Tampereen suojateille?

Ovatko ihmiset olleet niin kauan poteroissaan, että nyt, kun liikkuminen on vapautunut, posotellaan kuin viimeistä päivää? Pysähtymällä suojatien eteen saa monelle hyvän mielen, joskus iloisen kädenheilautuksen – ja turvallisuutta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.