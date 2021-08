Vauvanhoito on paljon muutakin kuin vaipanvaihtoa. Tässä tuoreen isän havaintoja vauvan ensimmäisistä sadasta päivästä.

Lapsi syntyi huhtikuun lopussa ja olin kesän pitkillä vapailla sekä isyysvapaalla. Vauvan ensimmäiset sata päivää ovat menneet hyvin. Lapsi on iloinen, eikä isoja ongelmia ole ollut. Raskausajasta ja lapsen ensimmäisistä hetkistä on noussut esiin muutama yleinen huomio, jotka jaan seuraavaksi.

Äiti. Äiti on vauvan tärkein läheinen, mutta äiti on tärkein henkilö myös yhteiskunnalle. Vaikka tasa-arvo etenee, on edelleen niin, että äidiltä lähtökohtaisesti kysytään vauvasta. Jos isä ei tietoisesti ota aktiivista roolia sairaalassa, neuvolassa ja muussa toiminnassa, tarjolla on sivustaseuraajan ja avustajan rooli.

Tieto. Virallinen tieto raskaudesta ja vauvan kehityksestä on edelleen yllättävän pirstaleista. Sitä ei ole kootusti saatavilla yhdestä paikasta. Ei ole ihme, että kokemusasiantuntijoiden ja blogistien rooli tiedonjakajana on vahvistunut. Olin itse epäileväinen tällaisen tiedon suhteen, mutta esimerkiksi Hei baby -podcast yllätti. Se sisälsi runsaasti tietoa samassa tilanteessa oleville asiallisesti ja eri näkökulmista tehtynä. Ja kaikki löytyy yhdestä paikasta.

Tunteet. Virallinen ja kuiva tieto on kuitenkin todella tärkeää, koska vauva-aiheisiin liittyy internetissä usein sakea, ehdottomuuteen perustuva tunnesumu. Somesta ja keskustelupalstoilta jokainen löytää aihepiirin, jossa voi syyllistää itseään loputtomiin tai mikä pahinta, joku syyllistää sinua.

Ohjeeni on, että ei hirveästi kannata kuunnella muiden tai ainakaan somen neuvoja. Lentävät lauseet ja yleistykset, kuten ”kaikki vauvat ovat sellaisia... tai lapsi on elämän suurin muutos”, kannattaa unohtaa samantien. Luota itseesi ja vauvaasi. Lapsesi kyllä opettaa nämä asiat sinulle. Vauva on tyytyväinen kun se saa ruokaa ja nukkuu. On myös tärkeää, että voit itse hyvin.

Ajankäyttö. Kotiäitiys ja -isyys ovat työtä niin kuin palkkatyökin. Ainoa asia, jota en lapsenhoidosta etukäteen kunnolla hahmottanut, on vauvan ruokintaan kuluva aika. Imettäminen tai pulloruokinta oheistoimintoineen vie joka päivä vähintään työpäivän aikaa. Vauvanhoidon raskaus syntyy toistosta ja tylsyyden sekä intensiivisen menon vaihtelun kestämisestä.

Alussa isällä ja äidillä on yleensä vain kolme viikkoa yhteistä aikaa. Se on liian vähän. Aikaa pidentämällä voisi moni lastenhoidon dynamiikkaan liittyvä myöhempi ongelma estyä. Voisiko asialle tehdä jotain?

Teknologia. Lastenvaunut ja turvakaukalot on tehty turvallisuus ja varmuus edellä. Siksi ne ovat varsin kömpelöitä eikä perusratkaisuja ole lähdetty kovin rohkeasti uudistamaan. Markkinoiden uusi tulokas Cybex on hieman yrittänyt, mutta silti tuotteissa olisi paljon mahdollisuuksia parempaan.

Vauva. On hämmästyttävää, miten tarkkaavainen lapsi voi olla ensi hetkistään lähtien. Vauva on ihme, mutta erityisesti hän on suuri oppija.