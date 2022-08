Kiinteistönvälittäjäpari Tiina ja Pasi uskoo Kalevan alueen kukoistukseen – “Kaupunginosa on lähitulevaisuudessa Tampereen halutuin ja kallein”

Kiinteistömaailma Tampere Kaleva Rieväkadun yrittäjät Tiina ja Pasi Bergqvist ovat alalla kuin kotonaan. Yhdessä he ovat myös remontoineet useita asuntoja. ”Aina kun elämäntilanne muuttuu tai koti ei enää tunnu omalta, kannattaa vaihtaa.”

Kun Tiina Bergqvist oli alakouluikäinen, yksi hänen mielipuuhistaan oli lukea sanomalehdestä postimerkin kokoisia rivi-ilmoituksia myytävistä asunnoista.

"En tiedä miksi, mutta jostain syystä kiinteistönvälitys kiehtoi minua jo pikkutyttönä. Kun isä ja äiti myivät asuntoaan, vastasin kotona puhelimeen ja juttelin ostajaehdokkaiden kanssa”, Tiina muistelee nauraen.

Hän päätyi alalle kuitenkin vasta viitisentoista vuotta sitten tehtyään ensin lähes parinkymmenen vuoden työrupeaman laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden myynnin parissa. Ala vaihtui lähes lennosta kiinteistönvälitykseen, kun Bergqvistit olivat oman kodin etsinnän yhteydessä asioineet mukavan Kiinteistömaailman välittäjän kanssa. Tiina huomasi, että kyseinen asuntomyymälä etsi uusia välittäjiä. Hän sai paikan.

"Myöhemmin on käynyt ilmi, mikä alassa kiehtoo: työ on vaihtelevaa eikä yksikään päivä ole samanlainen.”

Tiinan aviomies Pasi Bergqvist puolestaan ehti tehdä työuraa teollisuudessa esimiehenä ja myynninjohtajana sekä rakennusalalla. Hän aloitti kiinteistönvälittäjänä kymmenisen vuotta sitten.

"Rakentaminen ja remontointi on kiinnostanut minua aina, joten kiinteistönvälitysalalla olen palannut kotiin. Tykkään myydä erityisesti kiinteistöjä ja minulla on silmää sekä sille, mikä myy, että ostajan ajatuksille”, Pasi sanoo.

Hyvillä palveluilla varustettu kehittyvä kaupunginosa

Bergqvistien asuntomyymälä palvelee asiakkaita Tampereen ja koko Pirkanmaan alueella, mutta on profiloitunut erityisesti Kalevan alueeseen.

Prisman ja uuden kauppakeskus Kalen välimaastossa, jäähallin lähellä, sijaitsevaan uutuuttaan kiiltelevään asuntomyymälään pääsee kätevästi asioimaan katutasosta.

Hyvillä palveluilla varustettu kehittyvä kaupunginosa on Tiinan ja Pasin mukaan “heidän juttunsa”.

"Olemme nähneet alueen kehityksen vanhasta Kalevasta tähän pisteeseen. Viimeisen 10 vuoden aikana alueelle on tullut muun muassa juuri Prisma ja kauppakeskus Kale, ja uusia asuintaloja on rakennettu kiivaasti. Arvioiden mukaan Kaleva on vuoteen 2040 mennessä Tampereen halutuin ja kallein kaupunginosa”, Pasi toteaa.

Asuntokauppa on Tampereella tällä hetkellä ylipäätään vilkasta ja palkitsevaa, sillä lähivuosina kaupunki on kasvanut ja kehittynyt hurjaa vauhtia.

Välittäjinä Tiina ja Pasi sanovat itse olevansa suorasanaisia. ”Tarjoamme mielellämme tehokkaita käytännön vinkkejä asunnon myyjille.”

Välittäjien ammattiosaaminen on kasvanut

Bergqvistit ovat toimineet Kiinteistömaailma Tampere Kaleva Rieväkadun yrittäjinä alkuvuodesta lähtien. Ketjuyrittäjyyden hyvät puolet ovat tulleet heille nopeasti ilmi: muun muassa tarjouskaupalla saatavat hyvät tulokset, ketjun yrittäjille tarjoama laaja taustatuki ja korkealaatuinen koulutus takaavat, että yrittäjillä on hyvä olla.

Yrittäjäparin asuntomyymälässä työskentelee tällä hetkellä yhteensä neljän välittäjän tiimi Tiina ja Pasi mukaan lukien. Porukkaan palkattaisiin mieluusti vielä pari välittäjää lisää.

"Välittäjän pitää olla työssään tarkka, huolellinen, nopea ja ystävällinen. Nykyään asunnonostajien ja -myyjien odotukset ovat isot, mutta myös välittäjien ammattiosaaminen on kasvanut ja alan arvostus noussut”, Pasi sanoo.

Välittäjinä Tiina ja Pasi sanovat itse olevansa suorasanaisia ja tarjoavansa mielellään tehokkaita käytännön vinkkejä asunnon myyjille.

"Jos myytävässä kodissa on esimerkiksi paljon tavaraa, neuvon asiakasta pakkaamaan niitä hyvissä ajoin ennen muuttoa, jotta esiteltävä koti näyttää kevyemmältä. Juuri eilen vinkkasin asiakkaalle myös, mistä saa hyviä muuttolaatikoita”, Tiina kertoo.

"Minä olen pohjakoulutukseltani insinööri ja tosi tarkka: jos esimerkiksi koira on syönyt jalkalistat tai kissa repinyt tapettia, ne kannattaa korjata ennen kodin myyntiä. Kauppojen synty voi olla lopulta kiinni pienistä asioista, jotka on helppo ja halpa laittaa kuntoon”, Pasi sanoo.

Asuntoa ollaan valmiita vaihtamaan joustavammin

Yrittäjäpariskunnalla on kokemusta rakentamisesta ja remontoinnista myös henkilökohtaisen elämän puolelta: he ovat remontoineet yhdessä useita erilaisia asuntoja. Kiinteistönvälittäjät ovat eläneet kuten opettavat:

"Aina kun elämäntilanne muuttuu tai koti ei enää ole tuntunut omalta, olemme vaihtaneet”, Tiina sanoo.

Niin pariskunnan mielestä kannattaisi tehdä muidenkin – ja niin yhä useampi tekeekin. Pasi sanoo, että asumisen kaari on muuttunut: nykyään asuntoa ollaan valmiita vaihtamaan joustavammin elämäntilanteen mukaan tai asumistoiveiden vaihduttua.

"Ennen kaari meni niin, että ensiasunto oli yksiö, josta muutettiin hiljalleen isompiin neliöihin ja lopulta päädyttiin omakotitaloon. Nykyisin omakotitalokin voi olla ensiasunto. Tai jos omakotitalossa ei viihdytä, saatetaan ’downshiftata’ kerrostaloon tai jättää omakotitalo kesäasunnoksi”, Pasi kuvailee.

Korona-ajan myötä moni päätyi asumaan maalle. Niin myös Bergqvistit. Nykyään he asuvat 1930-luvulla rakennetussa kyläkoulussa Orivedellä.

"Maalla on hyvä hengittää. Kaksi rottweiler-koiraammekin viihtyvät pihalla. Sijainnilla on kuitenkin merkitystä myös maaseudulla: asumme maaseudulla mutta kahden kilometrin päässä palveluista, ja työmatkaan kuluu vain puoli tuntia”, Tiina sanoo.

Isoa kotia remontoidaan osa kerrallaan ilman kiirettä. Omassa kodissa muutoksia voi pohtia rauhassa.

"Kodin laittaminen on kivaa vastapainoa asiakaspalvelutyölle, mutta toki talojen remontointi antaa hyvää osaamista ja näkemystä myös työhön”, Pasi toteaa.

