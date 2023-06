Kansankapitalismi on säästöjä ja sijoituksia – lasten säästötili tekee sijoittamisen arkipäiväiseksi

Finanssialan kasvustrategian osana tulisi välittömästi aloittaa rahastolainsäädännön uudistus, kirjoittaa Arno Ahosniemi.

Vastuullisen taloudenhoidon kivijalka on kansankapitalismi. Se tarkoittaa säästöjä ja sijoituksia hyvän ja pahan päivän varalle. Hienoa, että Petteri Orpon hallitus aikoo vauhdittaa niitä useilla konkreettisilla toimilla.

On erinomaista, että osakesäästötilien talletusraja nyt tuplataan ja selvitetään mahdollisuus sisällyttää äitiyspakkaukseen ns. lasten säästötili.

Finanssiala ry on ehdottanut, että valtio lahjoittaisi jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle vastasyntyneelle esimerkiksi 300 euroa, joka pitää sijoittaa osakesäästötilille, sijoitusrahastoon tai sijoitusvakuutukseen. Tämä ehdotus on sukua Juha Sipilän vetämän työryhmän ehdotukselle, jota pitää laventaa. Osakesäästötilin rinnalle äitiyspakkaukseen on sisällytettävä myös rahastot ja sijoitusvakuutukset. Markkinatalouteen kuuluu keskeisesti se, että sijoittamisessa tarjotaan tasapuolisesti eri sijoitusmuotoja.

Finanssialan kasvustrategian osana tulisi välittömästi aloittaa rahastolainsäädännön uudistus, mikä vahvistaisi kansankapitalismia. Rahastoliiketoiminta ylittää maiden rajat. Niitä hallinnoidaan yhä enemmän keskitetysti yhdestä maasta, josta niitä myydään toisiin maihin kuluttajille yli rajojen. Pienet erot sääntelyssä ratkaisevat rahastojen ja sen, mihin rahastoon sijoittajat sijoittavat. Suomalaiset rahastot tuovat verotuloja, työpaikkoja ja osaamista Suomeen.

Kansankapitalismia tarvitaan läpi elämän aina seniorivaiheeseen asti. Tuleva hallitus on valmis joustavoittamaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtoja ja arvioimaan uudelleen, onko nostojen alaikäraja tarkoituksenmukainen.

Nykyisin omia eläkesäästöjä voi alkaa nostaa vasta 68–70 vuoden iässä henkilön syntymävuoden mukaan riippumatta siitä, milloin jää eläkkeelle. Tämä sääntely on romahduttanut vapaaehtoisen eläkesäästämisen. Toivottavasti muutos elvyttää eläkevakuutusten myyntiä. Ne täydentävät hyvin eläkeajan lakisääteistä taloudellista turvaa. Parhaimmillaan 700 000 suomalaista säästi omaa eläkevakuutusta.

Kansankapitalismin vahvistaminen tekee säästämisen ja sijoittamisen arkipäiväiseksi sekä tutuksi vauvasta vaariin ja mummuun.

Arno Ahosniemi

toimitusjohtaja, Finanssiala ry