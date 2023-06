Onkohan tapausta, että talouden parantuessa olisi jokin sosiaali- tai terveyspalvelusta leikattu kohde palautettu takaisin, kysyy Pentti Välimaa.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon johdolla valmistunutta hallitushallitusohjelmaa on julkisuudessa hehkutettu, mutta sitä on myös kritisoitu. Ohjelma ei hehkutusta ansaitse siksi, että erityisesti pienituloisten tarvitsemista palveluista ja tuista leikataan neljä miljardia euroa. Koronasta ja Venäjän julmasta sodasta Suomelle koituva velkalasku maksatetaan nyt pienituloisilla. Sen sijaan hyvätuloisille on luvassa jopa veron alennusjuhlia.

Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra ja ruotsalaisen kansanpuolueen Anna -Maja Henriksson sekä kristillisdemokraattien Sari Essayah saivat seitsemässä viikossa aikaan neuvottelutuloksen, jonka mukaan Suomen taloutta sopeutetaan kuudella miljardilla eurolla. Siitä erityisesti pienituloisiin kohdistuvien menoleikkausten osuus on noin neljä miljardia euroa.

Se ei kyllä talousosaamisesta kerro yhtään mitään, kun valtiotalouden sopeuttamisessa pääpaino on menojen leikkauksissa. Suomen talouden sopeuttamisessa mentiin taas siitä läpi, mistä aita on matalin. Onkohan tapausta, että talouden parantuessa olisi jokin sosiaali- tai terveyspalvelusta leikattu kohde palautettu takaisin?

Säätytalosta julkisuuteen tullut 240-sivuinen hallitusohjelma sisältää myös ammattiyhdistysliikkeen toiminnan heikentämistä. Perustuslakiimme perustuvaan lakko-oikeuden rajaamiskohtaan on kirjattu sellainenkin ilkeys, että tukilakkoon osallistuneelle henkilölle lätkäistäisiin 200 euron sakko. Tämä kyllä kertoo, miten vihamielisesti uuteen hallitukseen osallistuvat oikeistopuolueet suhtautuvat palkansaajien edunvalvontaa kohtaan.

Hallitusohjelman mukaan työ- ja palkkaehtojen paikallista sopimista laajennetaan. Ammattiyhdistysliike on vastustanut työnantajajärjestöjen paikallista sopimismallia, joka ohittaisi liittojen työehtosopimukset ja luottamusmiesjärjestelmän. Paikallisesta sopimisesta lakiesitys menisi eduskunnan käsittelyyn ensi vuoden keväällä.

Työnantajilla oli huutavaan työvoimapulaan toiveena, että Säätytalossa työperäistä maahanmuuttoa helpotettaisiin, mutta se hanke vesittyä persujen tiukkojen maamuuttoehtojen takia.

Pentti Välimaa

Pori