Ei ole oikeudenmukaista, että tavalliset kuluttajat ja sääntöjä noudattavat yritykset joutuvat harmaan talouden maksajiksi, kirjoittaa Lauri Lyly.

Harmaa talous on suomalaisen hyvinvointivaltion heikko kohta. Se vääristää markkinoita, luo epäluottamusta yhteiskuntaan ja aiheuttaa vahinkoa meille jokaiselle. Yhteiskuntamme perusarvot, kuten luottamus ja oikeudenmukaisuus, ovat koetuksella, kun osa toimii omilla säännöillään.

Harmaan talouden myötä menetämme vuosittain paljon verotuloja, jotka ovat pois hyvinvointipalveluista, koulutuksesta ja infrasta. Esimerkiksi Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö arvioi viime vuonna, että pimeää työtä tehtiin vuosittain noin 900–1400 miljoonan euron edestä vuosina 2014–2020. Sen myötä aiheutui noin 300–480 miljoonan euron vuosittaiset verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen menetykset. Tämä on iso summa eikä ole oikeudenmukaista, että tavalliset kuluttajat ja sääntöjä noudattavat yritykset joutuvat tämän kaiken maksajiksi.

Harmaan talouden torjunnassa vaaditaan ennakoivaa otetta. Yrityksiä on tuettava ja kannustettava harmaan talouden torjuntaan omassa toiminnassaan. Se on otettava konkreettiseksi osaksi yritysten ja yhteisöjen vastuullisuusasioista päätettäessä, alihankintaa ja ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Esimerkiksi Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas -hanke on hyvä esimerkki siitä, miten aktiivisilla toimilla voidaan huolehtia työturvallisuudesta sekä torjua harmaata taloutta. Avoimuus, vastuullisuus ja yhteistyö ovat avainasemassa.

Jotta voimme turvata yhteiskuntamme tärkeät palvelut, tarvitsemme tulevaisuudessa yhä enemmän myös ulkomaista työvoimaa. Työperäinen maahanmuutto ei kuitenkaan saa olla väylä hyväksikäyttää heikossa asemassa olevia, vaan ihmisoikeuksia on kunnioitettava kaikkialla, myös työelämässä. Tällä hetkellä ongelma on se, että työntekijät eivät uskalla nostaa epäkohtia esille, sillä he pelkäävät tulevansa leimatuksi tai pahimmillaan saavansa potkut. Toisaalta kaikki työntekijät, erityisesti ulkomailta tulevat, eivät tiedä kaikista oikeuksistaan, jolloin työnantajat käyttävät ymmärtämättömyyttä helposti hyväkseen.

Tulevalla hallituksella on osaltaan näytönpaikka siinä, miten jämäkästi harmaaseen talouteen ja työmarkkinarikollisuuteen aiotaan puuttua. Jotta työnantajat joutuisivat vastuuseen työntekijöiden hyväksikäytöstä ja uhreja voitaisiin tukea paremmin, lainsäädäntöä olisi uudistettava. Mahdollisuus puuttua hyväksikäyttöihin nykyistä paremmin vaatisi myös poliisien, syyttäjien ja työsuojeluviranomaisen resurssien lisäämistä. Nykyisin väärinkäyttötapauksia nostavat esiin useimmiten ammattiliitot.

Näiden lisäksi tehokas keino tukea heikossa asemassa olevia työntekijöitä olisi alipalkkauksen kriminalisointi. Sen myötä työntekijöiden oikeus saada työstään oikeudenmukainen korvaus toteutuisi paremmin. Ammattiliittojen kanneoikeus puolestaan mahdollistaisi erilaisten työelämän epäkohtien esiin nostamisen sekä niiden eteenpäin viemisen. Kanneoikeuden myötä väärinkäytösten riski pienenisi ja samalla se edistäisi reilua kilpailua yritysten välillä. Laajemmilla oikeusturvakeinoilla parannettaisiin samalla yhdenvertaisuutta työelämässä. Myös tilaajavastuulaissa pitäisi olla nykyistä parempia säännöksiä alihankintaketjuissa noudatettavien todellisten työehtojen selvittämiseen.

Sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan eikä se sorra ihmisiä ja heidän perusoikeuksiaan. Meidän on rakennettava yhteiskuntaamme yhdessä ilman, että kenenkään heikkoa asemaa hyväksikäytetään. Luodaan siis mahdollisuuksia reiluun työelämään kaikille.

Lauri Lyly

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)