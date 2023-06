Tuhopolttojen sarja on huolestuttava – vanhan rakennuskannan varjelu tuhotöiltä on osa yhteistä vastuuta

Viranomaistutkinnasta ei saisi välittyä viestiä, että ikääntyneen, autioituneen rakennuksen menetyksellä ei olisi niin väliä.

Historiallisten rakennusten tuhopolttojen sarja on tehnyt Pirkanmaan keväästä murheellisen. Toinen toisensa perään tuhotyö on kohdistunut tyhjillään olevaan, tulevaisuuttaan odottavaan rakennukseen. Huomattavan usein kohteena on ollut kaavassa suojeltu tai arvokkaaseen rakennusperintö- tai maisema-alueeseen kuuluva rakennus. Maakuntamme rakennusperinnön kannalta tilanne on vakava ja erittäin huolestuttava.

Lue lisää: Pirkanmaata piinanneessa autiotalojen tulipalovyyhdissä kymmenkunta paloa – tämä niistä tiedetään nyt

Erityisen vahingollista on, jos vanhan rakennuskannan tuhoaminen ei johda riittäviin ponnisteluihin rikoksentekijän kiinnisaamiseksi. Omaisuuteen kohdistuva tihutyö on otettava vakavasti myös siinä tapauksessa, että palossa tuhoutunut rakennus on vanha, mahdollisesti purkamispäätöksen alainen tai vailla tämänhetkistä käyttöä. Tuhopoltot aiheuttavat merkittäviä riskejä myös ympäröivälle asutukselle ja maastolle. Viranomaistutkinnasta ei saisi välittyä viestiä, että mitään ei voida tehdä tai että ikääntyneen, autioituneen rakennuksen menetyksellä ei olisi niin väliä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa rakennuksen omistajaa pitämään rakennukset ja niiden ympäristön siistissä ja turvallisessa kunnossa. Velvoite koskee kaikkia kiinteistöjä riippumatta niiden käyttötilanteesta tai suojelustatuksesta. Rakennetusta ympäristöstä huolehtiminen on kirjattu myös perustuslakiin: sen mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Vanhan rakennuskannan varjelu tuhotöiltä on osa yhteistä vastuuta.

Anna Lyyra-Seppänen

yksikön päällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo, alueellinen vastuumuseo