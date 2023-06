Puolueille on houkuttelevaa asettaa ehdolle henkilö, jolla on jo valmiiksi näkyvä paikka, tällainen ehdokas todennäköisesti vetää mukaan muitakin samalta listalta.

Kirjoituksessaan Jouni Ovaska käsitteli päättäjien kaksois- ja kolmoisrooleja ja ehdotti rajoituksia saman ihmisen mandaatteihin (AL 10.6.).

Ovaska luetteli ongelmat, joita voi syntyä sekä hallinnolle että edustajalle itselleen, jos sama henkilö toimii päättäjänä useilla hallinnon tasoilla. Tulee sekä jääviys- että jaksamisongelmia. Otaksun, että suurin syy nykytilanteeseen on se, että puolueille on kovin houkuttelevaa asettaa ehdolle henkilö, jolla on jo valmiiksi näkyvä paikka hallinnossamme. Tällainen ehdokas todennäköisesti vetää valtuustoon mukaan muitakin samalta listalta.

Samasta syystä on luultavasti erittäin vaikeaa saada läpi Ovaskan esittämää lakimuutosta kaksoisjäsenyyden kieltämiseksi. Esitän hankkeen tueksi seuraavanlaisen "porkkanan".

Määrätään lakiteitse tai ehkä kuntien hallintosäännöillä istuvalle kansanedustajalle läsnäolo- ja puheoikeus oman kuntansa kunnanhallitukseen. Valtuustoon tällaista puheoikeutta ei mielestäni tarvita. Suurissa kunnissa voi toki olla tarve rajata samaan hallituksen kokoukseen osallistuvien määrää.

Oma kokemukseni Kihniön valtuustosta 2009–2012 ja etenkin kunnanhallituksesta on, että iso hyöty omasta kansanedustajastamme (Lea Mäkipäästä) oli se, että hän pystyi tuomaan kunnanhallitukseen tietoa valtionhallinnon ajankohtaisista asioista nimenomaan Kihniön kannalta ja myös tarvittaessa viemään terveisiä Arkadianmäelle niille henkilöille, joiden hän tiesi vaikuttavan asioihimme. Kaikki ryhmät olivat iloisia siitä, että oma kansanedustaja oli keskustelussa saatavilla.

Mäkipää oli kunnanhallituksessa valtuuston varapuheenjohtajan roolissa, jolla on juuri tämä läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksessa, mitä esitän kaikille kansanedustajille. Tällaisella lisäyksellä siis haluan vauhdittaa Jouni Ovaskan hyvää ehdotusta, jotta se menisi läpi.

Ovaska tai joku muu saa pohtia, voiko tätä soveltaa aluevaltuustoihin, minun kokemukseni ei siihen riitä.

Jussi Hellgrén

Kihniö