Kesäloma on lapsille ihana ja ansaittu tauko vuoden koulutyöstä. Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan ja lomalla kerätään myös voimia tulevaan vuoteen. Kesälomalla vietetään aikaa ulkona ja yhdessä perheen ja ystävien kanssa.

Kesäloma on kuitenkin haaste monessa perheessä. Vanhempien työskentely hankaloittaa lapsen hoidon ja päivittäisen arjen järjestämistä. Monessa perheessä hintojen nousu ja työttömyys aiheuttavat toimeentulovaikeuksia. Sairastavissa perheissä arki jatkuu haasteineen myös kesällä.

Kesälomalla lasten tutut ja arkea rytmittävät harrastukset ovat tauolla. Harrastuksissa lapset ovat vuoden aikana saaneet kokea onnistumisen kokemuksia ja viettää aikaa ystävien kanssa. Kesälomalla on hyvä pitää taukoa tavoitteellisesta harrastamisesta ja nauttia levosta ja rentoutumisesta. Joillekin lapsille harrastukset ovat kuitenkin ainoita hetkiä, joissa he kokevat osallisuutta ja heillä on itselleen mieluista tekemistä. Harrastustoiminta lisää lasten hyvinvointia ja useat järjestöt tukevat pienituloisten perheiden lasten harrastamista.

Haastavissa elämäntilanteissa olevissa perheissä voi olla hankalaa järjestää lapsille tekemistä kesällä. Usein perheissä joudutaan entistä tiukemmalle taloudellisesti kesän aikana, kiristetään ruokamenoja ja karsitaan lasten lomatoiveita. Pienituloisille perheille kouluruuan puuttuminen on suuri haaste ja lomanvietto useimmiten kotona olemista, lähiympäristössä liikkumista ja ilmaisten tekemisten etsimistä.

Pientä iloa tuo se, että useissa kaupungissa, kuten Tampereella, järjestetään toimintaa lapsille ja nuorille kesälomalla. Näitä ovat muun muassa nuoriso- ja kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat, kerhot ja leirit. Myös järjestöt toteuttavat monenlaista kesätoimintaa ja leirejä lapsille ja perheille. Järjestöjen tarjoamat tukipalvelut, kuten päivystävät puhelimet, chatit ja nettinuorisotalot toimivat myös kesällä lasten ja nuorten tukena.

Lasten vapaa-ajan toiminnalla on suuri merkitys lapsen kasvuun ja hyvinvointiin. Tiedetään, että mielekäs vapaa-ajan tekeminen tukee lapsen kehitystä, lisää sosiaalisia suhteita ja estää syrjäytymistä. YK:n lasten oikeuksien komitean Suomelle antamissa kommenteissa esitetään, että kaikille lapsille tulee järjestää yhdenvertainen mahdollisuus harrastuksiin. Harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen turvaakin lapsen oikeuksia.

Kaupunkien ja kuntien tulisi entistä paremmin huomioida pienituloiset perheet myös kesäisin järjestämällä maksutonta vapaa-ajan toimintaa. Kesätoiminta tukee kaikkien perheiden lasten mahdollisuutta osallistua, viettää aikaa muiden kanssa, saada voimavaroja ja uusia kokemuksia.

On myös harkittava harrastusten Suomen malliin liitettävää kesätoimintaa ja siihen riittäviä resursseja, jotta toimintaa voitaisiin toteuttaa kaikkialla Suomessa. Ruoka-avun tarjoamista perheille kesäisin kannattaisi kokeilla puistoruokailujen keinoin yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa. Pienituloisessa elämäntilanteessa olevan perheen lapsille nämä voivat olla kesän parhaimpia hetkiä.

Johanna Vinberg

lapsiperheköyhyysasiantuntija, Pelastakaa Lapset ry

Heidi Herranen

Eväitä Elämälle -ohjelman koordinaattori, Pelastakaa Lapset ry