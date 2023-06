Homeopaattiset valmisteet ovat EU:ssa ja Suomessa lääkevalmisteita – on tärkeää edistää moniäänistä keskustelua

Keskustelu täydentävien hoitojen asemasta on tärkeä osa terveydenhuoltoalan moniäänisyyttä, kirjoittaa Mika Rönkkö.

On ilahduttavaa huomata, että SuomiAreenan täydentäviin hoitoihin liittyvä tapahtuma on herättänyt poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa puolesta ja vastaan. Tämä osoittaa, että kyseessä on tärkeä ja ajankohtainen teema, joka puhuttelee ihmisiä laajasti. Kiinnostus täydentäviin hoitoihin heijastaa yhteiskunnan kasvavaa kiinnostusta kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon ja erilaisiin hoitomuotoihin. Tämä enteilee hyvää keskustelulle, joka voi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä tästä monitahoisesta aiheesta.

Homeopaattiset valmisteet ovat täysin oikeudellisesti tunnustettuja lääkevalmisteita sekä EU:ssa että Suomessa. Niiden myyntiä ja valmistusta koskevat tiukat säännöt. Niiden valmistusta valvotaan, ja niiden myynti edellyttää asianmukaista rekisteröintiä ja lupaa. Suomessa niitä valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Homeopatiaa käytetään ympäri maailmaa, ja homeopatia, kuten myös muita niin sanottuja täydentäviä hoitomuotoja, on hyväksytty osaksi terveydenhuoltojärjestelmää joissakin maissa.

On tärkeää edistää moniäänistä keskustelua terveydenhuollon alalla ja kunnioittaa potilaiden valinnanvapautta hoitomuotojen suhteen. Vaikka homeopaattisten valmisteiden tehokkuudesta on erilaisia näkemyksiä, on tärkeää tunnustaa, että ne ovat laillisesti säädeltyjä lääkevalmisteita EU:ssa ja Suomessa.

Homeopatian puolestapuhujat viittaavat usein ihmisten positiivisiin kokemuksiin ja hoitosuhteen merkitykseen. He korostavat, että homeopatia voi tarjota kokonaisvaltaisen lähestymistavan ihmisten hyvinvointiin, jossa kuunteleminen ja yksilölliset valinnat ovat keskeisessä roolissa. On tärkeää kunnioittaa ihmisten kokemuksia ja huomioida heidän tarpeensa ja odotuksensa terveydenhoidossa.

Keskustelu täydentävien hoitojen asemasta on tärkeä osa terveydenhuoltoalan moniäänisyyttä. Kunnioittakaamme eri näkökulmia ja jatkakaamme avointa keskustelua, jossa tieteellinen näyttö ja potilaiden tarpeet otetaan huomioon. Tämä edistää terveydenhuollon kehitystä ja mahdollistaa parempien hoitomuotojen tarjoamisen kaikille.

Mika Rönkkö

toiminnanjohtaja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, Helsinki