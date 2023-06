Puistojen päälle rakentaminen on vihonviimeistä ilmastopolitiikkaa – Toivomme, että Tampere ei enää kaavoittaisi rakentamista puistoihin

Ensisijaista on säilyttää olemassa oleva kaupunkivihreä, puistot, istutukset ja usein joutomaiksi mielletyt kaupunkimetsät.

Hyvät Tampereen kaupungin tulevaisuudesta päättävät henkilöt, Tampereen kaupunki on juuri tehnyt parhaan mahdollisen päätöksen Heinäpuiston osalta. Kiitämme pormestari Kalervo Kummolaa, apulaispormestari Pekka Salmea ja pormestarikoalitiota päätöksestä, joka nostaa kaupungin ja kaupunkilaisten suhteet uudelle tasolle ja antaa toivoa tulevaisuuden suhteen. Kaupunkilaisten ääntä on kuultu. Toivomme, että puistoja koskevia päätöksiä tehdään jatkossakin kaupunkilaisia kuunnellen ja tutkitun tiedon perusteella.

Suomen Akatemian rahoittama Co-carbon-tutkimushanke on juuri julkaissut tutkimuksensa uusia tuloksia. Hanke tarjoaa päättäjille selkeän listan niin sanottuja hiiliviisaussuosituksia siitä, miten kaupunkivihreän suhteen pitää menetellä, jotta ilmastovaikutukset ovat optimaaliset. Tiivistäen, kasvillisuus on edullisin ja monihyötyisin keino pienentää rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä – joka vastaa 40 prosenttia globaaleista kasvihuonepäästöistä.

Ensisijaista on säilyttää olemassa oleva kaupunkivihreä – puistot, istutukset ja usein joutomaiksi mielletyt kaupunkimetsät. Hävitetty puisto tuottaa päästöpiikin ja samalla menetetään arvokasta hiilinielua. Uudet istutukset vaativat jopa 12–15 vuotta ennen kuin ne alkavat toimia hiilinieluina.

Tampereen kaupungilla on käynnissä useita mittavia täydennysrakentamisen hankkeita ja kaavamuutoksia niitä varten. Yhteistä monille suunnitelmille on, että niissä esitetään asuinrakentamista olemassa olevien kaupunkipuistojen päälle. Edelleen Hakametsän alueella halutaan rakentaa Tartonpuiston ja Uudenkylänpuiston päälle massiivisia kerrostaloja ja pysäköintirakennuksia. Puistojen menetystä eivät luvatut kadunvarsien istutukset korvaa, ja hiilinieluinakin ne toimisivat vasta korkeintaan 12 vuoden päästä.

Tampereen kaupunki on ilmoittanut tähtäävänsä hiilineutraaliksi kaupungiksi vuonna 2030. Vuosiluku on saattanut vaikuttaa turvallisen kaukaiselta kun tavoitteet asetettiin, mutta mitä tulee konkreettisiin toimenpiteisiin sen saavuttamiseksi, ratkaisut tehdään nyt. Puistojen päälle rakentaminen on vihonviimeistä ilmastopolitiikkaa.

Tampereen kaupungin tulee jatkossakin ottaa vastaansanomattomat tutkimustulokset vakavasti. Valtuustokaudella 2021–2025 voimassa olevan ”vaiheyleiskaavassa hyväksytyn periaatteen mukaan täydennysrakentamista ei tule jatkossa kohdentaa asemakaavoitetuille virkistysalueille.”

Toivomme, että kaupunki tekisi yksiselitteisen päätöksen, että puistoihin ei enää kaavoiteta rakentamista.

Merja Vesterbacka

Heinäpuiston puolustajat

Laura Tikkanen

Heinäpuiston puolustajat

Disa Kamula

Heinäpuiston puolustajat

Sari Maunula

Pelastetaan Tartonpuisto

Jussi Kareinen

Pelastetaan Tartonpuisto

Pentti Mettinen

Eteläpuiston puolustaja

Eeva Leino

Eteläpuiston puolustaja