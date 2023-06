Toivoa sopii, että jossain vaiheessa virheet tunnustetaan ja pyörätiet uusitaan kokonaan, kirjoittaa Sami Sundell.

Tampere menetti Rongankadulle haetut tuet pyörätielle asetetun väistämisvelvollisuuden takia (AL 9.6.). Traficomin erityisasiantuntijan mukaan Rongankatua ei nähty laadukkaaksi ratkaisuksi. Traficomin kanssa on vaikea olla eri mieltä.

Kun Rongankadun suunnitelmia vuonna 2021 esiteltiin, tarkoituksena oli täyttää kaupunkistrategiassa esitetty vaatimus "esimerkillisen laadukkaasta pyörätiestä kantakaupunkiin". Tällä visiolla oli jo aiemmin perusteltu, miksi Hämeenkadun pyöräily-ympäristö jäi keskinkertaiseksi – kun parin korttelin päässä kulkisi erityisen laadukas pääreitti, Hämeenkadulle riittäisi vähän heikommatkin ratkaisut.

Päätöksen seurauksia on jo paikattu Hämeenkadulla ylimääräisillä liikennemerkeillä ja suojatiemaalauksilla. Toivoa sopii, että jossain vaiheessa tehdyt virheet tunnustetaan ja pyörätiet uusitaan kokonaan. Henkeä ei kuitenkaan kannata pidättää, niin innolla puolustetaan nyt Rongankadun suunnittelussa tehtyjä virheitä. Maksakoon miljoona euroa!

Sen sijaan, että kaupungin menettämää tukea verrataan laskennallisen liikennekuoleman hintaan, olisin odottanut osuvampaa mittatikkua. Esimerkiksi viime syksynä hyväksytyssä Tampereen pyöräilyn kehittämisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi käyttää vuosittain noin seitsemän miljoonaa euroa pyöräliikenteen ja kävelyn edistämiseen. Nyt menetetty tuki tarkoittaa siis kahdeksasosan lovea tavoitteeksi asetettuun budjettiin.

Puolustus päätökselle on liikenneturvallisuus, mutta perusteena se on aika kyseenalainen. Risteystä ympäröivät joka puolelta suojatiet, joissa ajorataa kulkevat autoilijat ovat joka tapauksessa väistämisvelvollisia. Koko risteysalue on korotettu ajonopeuksien hidastamiseksi. Autoilijoiden pitää siis lähestyä aluetta erityisellä varovaisuudella – miksi juuri pyöräilijöiden väistäminen on kynnyskysymys?

Aidosti risteyksen liikenneturvallisuutta sen sijaan heikentävät kaksi kulkusuuntaa Hämpin parkkiin ja sieltä pois. Idän suunnasta Hämppiin saapuvat autoilijat saavat jatkossa kääntyä pyöräilijän selän takaa eteen pyöräilijän ollessa väistämisvelvollinen. Hämpistä poistuvat autoilijat puolestaan joutuvat länteen lähtiessään väistämään pyöräilijöitä. Monikohan autoilija käytännössä välittää siitä, että toisella puolella risteyksen keskustaa pyöräilijä on väistämisvelvollinen, toisella puolella autoilija?

Ehkä oireellisinta on kuitenkin suunnittelupäällikkö Ari Vandellin peruste pyöräilijöille asetettuun väistämisvelvollisuuteen: hän tunnustaa suoraan, että autoilijat eivät väistämisvelvollisuutta välttämättä noudata.

Niinpä kaupunki päätti nostaa kädet pystyyn ja asettaa heikomman osapuolen väistämisvelvolliseksi. Näin suunnittelupäätös sementoi vahvemman oikeuden osaksi kaupunkimme liikennekulttuuria.

Sami Sundell

Tampere