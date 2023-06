Lastenkasvatuksen ulkoistaminen yhteiskunnalle on lyhytnäköistä, kirjoittaa Riitta Kuismanen.

Alle 1-vuotiaiden vauvojen määrä varhaiskasvatuksessa on räjähtänyt kasvuun. Paikoin vauvojen määrä varhaiskasvatuksessa on jopa tuplaantunut viime vuosina. Vuonna 2020 palautettiin kaikille lapsille oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömän vanhemman lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitoon. On myös niitä, jotka ovat kotona uuden vauvan kanssa ja haluavat isommat sisarukset päivähoitoon. Joskus syynä voi olla myös vanhemman uupumus tai yksinhuoltajan haastava arki.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Merja-Maaria Turunen on ilmaissut huolensa, että liian pieniä lapsia viedään hoitoon. Varhaiskasvatuksessa turvallisen kiintymyssuhteen kehittyminen on haastavaa, sillä pieni lapsi on riippuvainen hänestä hoivaavista henkilöistä kolmevuotiaaksi saakka.

Ero vanhemmista, vaihtuvat aikuiset ja korkea melutaso lisäävät pienten vauvojen stressiä. Lapsen kokema stressi vaikeuttaa hänen kykyynsä lukea sosiaalisia signaaleja. Se myös vaikeuttaa muistia ja oppimista – kuten meillä aikuisillakin.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisia puolestaan mietityttää yleistyvä käytäntö, että vanhempien jäädessä lomalle lapset kuitenkin viedään päiväkotiin. On sellaisiakin tapauksia, joissa pienellä lapsella ei ole lomaa ollenkaan tai muutama päivä kesässä. Arki päiväkodissa on raskasta, se voi olla jopa pidempi kuin aikuisen 8 tunnin työpäivä. Ne lapset, joilla lomaa ei ole tai se on vain viikon tai pari, ovat työntekijöiden mukaan väsyneitä ja levottomia.

Melko yleinen syy siihen, että lapsilla ei ole kesälomaa, on vanhempien työtilanne. Monet ovat määräaikaisissa työsuhteissa eikä kesälomia ole kertynyt riittävästi. Kaikilla ei myöskään ole tukiverkostoa apunaan. Mikäli haasteita on vanhemmuudessa ja jaksamisessa, pitäisi perheiden saada tukea ajoissa eikä vasta siinä vaiheessa, kun lastensuojelun kriteerit täyttyvät.

Oli taustalla mikä tahansa syy, niin hoitoratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Tähän velvoittaa jo YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Pienten lasten hyvinvointi ei saa olla alisteinen työmarkkinoiden tarpeille. Sitä paitsi alle 3-vuotiaan päivähoitokustannukset yhteiskunnalle on kalliita – äidin pitäisi tienata yli 50 000 euroa vuodessa, jotta hänen maksamansa kunnallisvero kattaisi lapsen hoitokulut. Jos lapsia on useita, tämäkään ei riitä.

Uusi kasvava haaste on kriisiytyvä henkilöstöpula. Varhaiskasvatukselle asetetut, sinänsä hyvä tavoitteet eivät voi toteutua, mikäli henkilöstöpulaan ei löydy ratkaisua ja liian suuret ryhmäkoot uhkaavat sekä työntekijöiden että lasten hyvinvointia. Joten mahdollistamalla ja tukemalla pienten, alle kolmivuotiaiden kotihoitoa, säästyisi paikkoja päivähoidossa sitä kipeämmin tarvitseville ja ryhmäkoot pysyisivät pieninä.

Riitta Kuismanen

sosiaalipsykologi, aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu (kd.), Pirkkala