Kouluverkkomme on kallis ja ylitiheä – ammatillisen koulutuksen järjestäjiä liikaa, korkea-asteen opinahjoja tekohengitetään väestökatoalueilla ja kunnat pitävät kiinni pikkulukioistaan

Suomalainen menestystarina tarvitsee ketterää ammatillista koulutusta, kirjoittavat Teppo Tapani ja Petri Karoskoski.

Valtiovarainministeriö toi oman mausteensa kevään koulutuspoliittiseen keskusteluun ehdottamalla ammatillisen koulutuksen muuttamista kaksivuotiseksi. Pidämme avausta raikkaana, vaikka aikaan perustuva määrittely ei olekaan nykyhetkeen sopiva rajaus. Oppiminen kun on yksilöllistä. Rakenteisiin on kuitenkin oltava rohkeutta puuttua!

Jotta saamme koulutukseen sijoittamistamme resursseista jatkossakin yhteistä hyvää, on meidän uskallettava sanoa ääneen, että kouluverkkomme on joka tasolla kallis ja ylitiheä ylläpidettäväksi nykyisellä rahoituspohjalla. Väestön ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien määrän raju pudotus on käsillä tässä ja nyt.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on ainakin tuplasti liikaa. Korkea-asteen opinahjoja tekohengitetään väestökatoalueilla jääräpäisesti. Kunnat pitävät kynsin hampain kiinni pikkulukioistaan. Perusopetus on remontin tarpeessa. Huoli tulevasta on oppilaitosjohdon ja opetushenkilöstön yhteinen: jos rakennekorjaukset jäävät tekemättä, vaarana ovat koulutuksen leikkaukset työ- ja elinkeinoelämän kustannuksella.

Kysymys kuuluu: kyetäänkö ammatillinen koulutus näkemään olennaiseksi osaksi suomalaista menestystarinaa?

Keskuskauppakamarin osaamistarvekyselyn mukaan yritykset tarvitsevat lähivuosina ennen kaikkea ammatillisen tutkinnon suorittaneita työntekijöitä. Lähes 55 prosenttia ilmoitti, että suurin tarve on ammatillisen koulutuksen käyneistä. Vastaajista yli 70 prosenttia koki, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Tilanteen ratkomiseen tarvitaan toimintakykyistä ja ketterää ammatillista koulutusta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista reilusti yli puolet on aikuisia – alanvaihtajia tai osaamisen täydentäjiä. Työelämän muutokset vievät mukanaan vanhoja ammatteja ja edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Alanvaihtajilla on jo nyt tärkeä rooli työvoimapula-alojen tekijätarpeiden turvaamisessa. Monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun ja alanvaihtoon on tärkeä varmistaa myös jatkossa.

Työvoimapulaan vastataan myös osaajien kouluttamisella EU:n ulkopuolelta. Se on tehtävä vastuullisesti, ja tuettava koulutettavien kotoutumista ja alueen pitovoimaa. Osaajia ei saa päästää valumaan muualle Eurooppaan eikä opiskelijoita jättää tyhjän päälle. Elämässä pitää olla muutakin kuin opiskelua ja työntekoa.

Helpotusta työvoimapulaan tuo osaltaan englanninkielisen tutkintotarjonnan lisääminen. Suomessa on paljon vieraskielisiä, joille ammatin opiskelu suomen kielellä on haastavaa. Työpaikka ja työyhteisöön kiinnittyminen ovat vahvoja kotoutumisen välineitä. Edelleen on toki varmistuttava, että myös opiskelijoiden suomen kieli kehittyy ja kiinnittyminen yhteiskuntaan helpottuu.

Rakenneuudistuksia tarvitaan, jotta mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja alanvaihtoon turvataan. Ilman ammatillista osaamista ja osaajia Suomi ei menesty.

Teppo Tapani

rehtori, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Petri Karoskoski

kouluttaja, TAKK, OAJ:n valtuuston jäsen