On tärkeää muistaa, että sananvapauden mukana tulee sananvastuu.

Olemme huolestuneena havainneet merkittävän yhteiskunnallisen foorumin, SuomiAreenan, päätöksen tarjota ohjelmavalikoimassaan kritiikittömästi tilaa homeopatialle.

On tärkeää pyrkiä moniääniseen keskusteluun ja SuomiAreenalla on kansallisesti tärkeä rooli avoimen keskustelun edistämisessä. Informaation aikakaudella on kuitenkin yhä tärkeämpää muistaa, että sananvapauden mukana tulee sananvastuu. Selkeästi väärän tiedon ääni on yksi niistä, mitä moniäänisessäkään keskustelussa ei tarvitse kuulla.

Useat menetelmiltään korkeatasoiset kliiniset tutkimukset ovat jo vuosia sitten kiistatta osoittaneet, ettei homeopaattisilla valmisteilla sinänsä ole mitään vaikutuksia. Tämä ei ole lainkaan yllättävää, sillä väitetyt toimintamekanismit ovat vastoin luonnonlakeja. Homeopaattisten hoitovalmisteiden esimerkiksi virheellisesti väitetään olevan sitä tehokkaampia, mitä vähemmän niissä on vaikuttavaa ainetta. Homeopatian yhteydessä onkin syytä erottaa itse valmisteet (ei vaikutusta) ja hoitosuhde (voi olla vaikutusta koettuihin oireisiin). Kuunteleminen auttaa murheisiin.

Homeopatian käyttöön liittyy eettisiä ongelmia. Valmisteet eivät sisällä lääkinnällisiä, vaikuttavia molekyylejä, joten niihin liittyy vähän suoria riskejä, mutta epäsuorat haitat voivat olla merkittäviä. Erityisesti vakavien sairauksien kohdalla voi olla kohtalokasta, jos potilaat suosivat homeopaattisia valmisteita lääketieteellisten hoitojen sijaan. Vaikuttava hoito voi tällöin jäädä saamatta tai se aloitetaan liian myöhään. On myös tunnistettava informaatiohaitta: homeopatian myyntipuheet sekoittavat saatavilla olevan tiedon ympäristöä ja sumentavat rajaa toden ja epätoden välillä.

On eettisesti kyseenalaista viestittää, että homeopaattisilla valmisteilla olisi hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Rehellistä olisi kertoa, että mahdolliset koetut hyödyt perustuvat vain hoitosuhteeseen. Homeopaatit tarkoittavat hyvää, ja tuskin johtavat asiakkaitaan tietoisesti harhaan, mutta he ovat valitettavalla tavalla vilpittömästi erehtyneet hoitonsa toimivuudesta.

Tämän kannanoton tarkoitus on kannustaa SuomiAreenaa säilyttämään korkea tieteellinen taso ohjelmassaan. Jos homeopatiasta halutaan keskustella, sopiva formaatti voisi olla esimerkiksi sellainen, missä pohditaan sitä prosessia, millä modernissa terveydenhuollossa näyttöön perustuvat hoidot valikoituvat käyttöön.

Kari Tikkinen

urologian professori, Helsingin yliopisto

Pauli Ohukainen

filosofian tohtori, Oulu

Visa Honkanen

lastenreumatologian dosentti, Helsinki

Pekka Louhiala

lääketieteen filosofian ja etiikan professori, Tampereen yliopisto