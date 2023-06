Valtuutettuna on ikävä todeta kaupunkimme lapsipolitiikan olevan osa ongelmaa, josta Suomi on saanut YK:lta lähes viisikymmentä suositusta ja huomautusta, kirjoittaa Ulla-Leena Alppi.

Suomi, monissa yhteyksissä maailman onnellisimmaksi todettu maa on juuri saanut lukuisia suosituksia ja huomautuksia YK:n lapsen oikeuksien komitealta ( AL 4.6.). Niissä korostuu huoli haavoittuvimmassa asemassa olevista lapsista, joista mainitaan kodin ulkopuolelle sijoitetut ja vammaiset lapset, sekä turvapaikanhakija- ja pakolaislapset. Komitea on halunnut tarkempia toimia syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisemiseksi, ja kehottanut ottamaan lapset paremmin huomioon päätöksenteossa.

Nämä ovat järeitä muistutuksia siitä, miten lapset meillä edelleen jäävät monissa asioissa katveeseen paljosta hyvää tarkoittavasta puheesta huolimatta. Hyvinvointiohjelmat ja lupaukset eivät taivu käytännön toimiksi siten, että syrjäytymiskehitys ja lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuus saataisiin katkaistua.

Tampereella tehtiin lähes kymmenen vuotta sitten kaupunginvaltuustossa päätös lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa. Jos päätöstä oltaisiin toteutettu systemaattisesti, voisi tilanne tänään olla parempi pienimpien kuntalaisten kannalta. Kun päätöksen toteuttaminen on jäänyt riittämättömäksi ja kun myös Tampereen hyvään köyhyysohjelmaan on myönnetty määrärahoja vaatimattomasti, poikkeavat lasten arkitodellisuudet huomattavasti toisistaan. Suurella osalla lapsista asiat ovat hyvin, mutta osalla lapsista pahoinvointi lisääntyy. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa.

On syytä muistaa, ettei lapsuus ole vain yksi elämänvaihe muiden joukossa; lapsuus on pohja kaikelle tulevalle. Niin lapsuuden hyvät kuin huonot kokemukset kertautuvat. Senkin vuoksi – ja lasten ihmisoikeuksien vuoksi – on YK:n huomautukset otettava vakavasti. Kaupunginvaltuutettuna on ikävä todeta kaupunkimme lapsipolitiikan olevan osa sitä ongelmaa, josta Suomi on saanut YK:lta lähes viisikymmentä suositusta ja huomautusta.

Huomautuksen ja suositukset eivät liittyneet vain toimeentuloon liittyviin asioihin, vaan myös siihen, miten ilmastopolitiikassamme otetaan huomioon lasten ja nuorten huoli ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kiireellisyydestä. Säätytalolta tihkuneet kannanotot niin ilmastotoimiin kuin moniin muihin lasten elämään vaikuttaviin asioihin lisäävät huolta. Erityisesti siellä on nyt kuunneltava YK:n lasten oikeuksien komitean viestejä Suomelle.

Ulla-Leena Alppi

kaupunginvaltuutettu (vas.), Tampere