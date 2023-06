Ruotsin kielen osaamisen vaatiminen julkishallinnon virkoihin sulkee pois ulkomailta muuttaneita, kirjoittaa Ahmed Mesaedy.

Kun ihminen muuttaa asumaan uuteen maahan, on hänen ensimmäisenä pyrittävä oppimaan maassa käytettävin kieli. Kielitaito on tärkeä tekijä kotoutumisen onnistumisessa, ja on usein myös avain työllistymiseen. Uuden kielen oppiminen vie paljon aikaa ja voimavaroja, ja oppimisprosessi saattaa kestää vuosia. Etenkin jos muuttaa toiseen maahan aikuisena, on toisinaan jopa pieni ihme, että pystyy omaksumaan uuden kielen miltei äidinkielen tasoiseksi.

Suomessa kuitenkin tiettyihin tehtäviin, kuten julkishallinnon virkoihin, työllistyminen vaati suomen kielen lisäksi ruotsin kielen osaamista. Tämä olisi ymmärrettävää, jos näissä työpaikoissa todella käytettäisiin ruotsin kieltä päivittäin tai usein, mutta kuulemani mukaan ruotsia välttämättä käytetä koskaan. Vaikka Suomi on kaksikielinen maa, se ei tarkoita sitä, että kaikki suomalaiset osaisivat ruotsia. Esimerkiksi kun eräässä ohjelmassa pääministeri Sanna Marinilta, kun yksi oppilas kysyi ruotsiksi hän vastasi siihen suomeksi!

Ruotsin kielen vaatimus sulkee etenkin aikuisina Suomeen muuttaneiden mahdollisuuksia työllistyä yhteiskunnallisesti tietynlaisiin tehtäviin, joissa on mahdollisuus vaikuttaa. Kielitaitovaatimus olisi yhdenvertaisempi, jos otettaisiin käyttöön positiivinen syrjintä niiden kohdalla, jotka ovat muuttaneet Suomeen aikuisina ja heidän äidinkielensä on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Jos tämä ei ole hyvä vaihtoehto, näiden henkilöiden kohdalla työllistymisen ehtona voisi olla ruotsin kielen opiskelu työaikana ja vaaditun kielitaitotason saavuttaminen tietyssä aikataulussa.

Ahmed Mesaedy

asiantuntija ja vuoden 2021 pakolaismies