Tamperelaisissa kouluissa ei ole tasavertaisen ulkoilumahdollisuudet, kirjoittaa Tiina Markkola.

Eskarilaisellani on päättynyt tärkeä vuosi ja ensi syksynä hän aloittaa ensimmäisen luokan Tammelan koulussa Tampereella. Koulu on kuitenkin jo ihan tuttu, sillä Tampereella esikoulut on viime vuosina siirretty koulujen yhteyteen. Ennen kesälomia hän viettää jonkin aikaa kesäkerhossa uudella Sampokampuksella. Riemu oli melkoinen, kun hän pääsi leikkimään tuliterän koulun pihaan, joka oli täynnä erilaisia virikkeellisiä liikunta- ja leikkipaikkoja! Tammelan koulun pihassa hän on nimittäin tottunut viettämään ulkoilut osittain asvaltoidulla sorapihalla.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että Tampereella koulut ovat yhtä hyviä. Valitettavasti tamperelaiset koululaiset eivät ole tasavertaisessa asemassa ulkoilumahdollisuuksiensa suhteen.

Tammelan koulun tiilikoulun puoli on sisäilmaongelmien takia pois käytöstä, ja pihaan tuotu siirtokoulu on vienyt lasten leikeiltä paljon tilaa – monet vanhat leikkipaikat joutuivat sen alta siirtymään. Koulun pihassa on yksi leikkiteline, pari koripallokoria ja rekkitangot. Koulussa on lapsia yli 500. Koulun pihan ympärille ei ole saatu edes aitaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lapsi potkaisee palloa, se päätyy yleensä tielle tai taloyhtiön pihaan. Jalkapallon pelaaminen ei tällöin ole helppoa.

Aiheesta on koulussa keskusteltu pitkään ja siinä on ollut osallisena henkilökuntaa, vanhempia ja luottamushenkilöitä. Huono tilanne pihan suhteen on kestänyt vuosia. Suurin syy on tiilikoulu, jonka kohtalosta ei ole päästy yksimielisyyteen. Aikuisten kiistellessä siitä, mitä tiilikoulun suhteen tehdään, vuodet kuluvat ja lapset kasvavat. Pihan varalle on varmasti hienot suunnitelmat – sitten joskus, vuosien kuluttua. Tammelan koulussa opiskelevan noin 550 oppilaan lapsuus on kuitenkin tässä ja nyt.

Tuntuu siltä, ettei viitsitä laittaa rahaa esimerkiksi aitaan tai muutamaan leikkivälineeseen tässä ”välivaiheessa”. Tämä välivaihe on kuitenkin monen lapsen koko alakouluaika. Samaan aikaan julkisessa keskustelussa pohditaan sitä, kuinka lapset saisi liikkumaan enemmän.

Viime syksynä eskarilaiseni sanoi minulle, että hän haluaisi mennä rehtorin luokse kaverinsa kanssa pyytämään, voisiko tämä laittaa pihaan hiekkalaatikon ja liukumäen. Kun eskarilaiset on nyt siirretty päiväkodeista kouluun, olisi heidän toiveensa ja tarpeensa otettava siellä huomioon. Luulisi, että tästä kaupungista löytyisi varoja edes hiekkalaatikon pystyttämiseen muutaman vuoden väliajaksi.

Tiina Markkola

Tampere