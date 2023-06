Ongelmallinen on tapa, jolla presidentin poliittiset kannanotot ja toiminta on nostettu arvostelun yläpuolelle, kirjoittaa Anna Kontula.

Reilu sata vuotta sitten Suomi päätti ryhtyä tasavallaksi, jonka keulakuvana toimii presidentti. Se oli mainio asia.

Vähitellen Suomesta kehittyi demokraattinen yhteiskunta. Toimivan parlamentaarisen järjestelmän lisäksi siitä kertoo vapaa lehdistö, ihmisten verraten hyvät perustiedot yhteiskunnasta ja vireä yhdistystoiminta.

Tässä ei kuitenkaan ole koko kuva.

Kompromissina perinteisestä monarkiasta haaveileville määrättiin presidentille nimittäin kansainvälisesti vertaillen vahvat valtaoikeudet. Ratkaisu heijastuu edelleen eritoten siinä, miten presidenttejä Suomessa kohdellaan.

Kun presidentti saapuu oopperaan tai eduskunnan täysistuntoon, on tapana nousta seisomaan. Kun presidentti kättelee vieraitaan, tavallinen kansa kokoontuu television ääreen ihailemaan. Kun presidentti myöntää arvomerkkejä, uutisoidaan siitä joka niemessä ja notkelmassa.

Kaikki tämä periytyy vuosisatojen takaa, erilaisesta maailmanajasta ja erilaisista hallintojärjestelmistä. Eikä siinä mitään: jos kansa krumeluureja haluaa, niitä kansalle tarjottakoon, ei se ole keneltäkään pois.

Sen sijaan ongelmallista on tapa, jolla presidentin poliittiset kannanotot ja toiminta on nostettu meillä arvostelun yläpuolelle. Kun presidentti puhuu, se uutisoidaan, mutta siitä ei debatoida – korkeintaan asiantuntijat kokoontuvat studioon pohtimaan, mitä kaikkia ulottuvuuksia maan isän sanoista on löydettävissä.

Kuin kyseessä olisi ennemminkin paavi kuin kansan mandaatilla toimiva poliitikko.

Vahvan demokratian rinnalla Suomessa elää sitkeä kaipuu vahvaan johtajaan, joka kaitsee oikeamielisesti ja sanoo viimeisen sanan. Viimeistään Urho Kekkosen jälkeen oivallettiin, että se ei ole harmiton ilmiö. Siksi presidentin valtaoikeuksia on vuosikymmenten kuluessa vähennetty, ja todennäköisesti vähennetään lähivuosina edelleen.

Mutta jos suuntana on seremoniallinen valtionpäämies ilman poliittista valtaa, miksi sen pitäisi olla presidentti?

Muissa Pohjoismaissa kuningashuoneet on säilytetty kansan ihailun ja tirkistelynhalun tyydyttämiseksi, vaikkakin yhteiskunnallisen vallankäytön ulkopuolella. Tällä tavoin ihmisten autoritääriset vietit ja poliittinen päätöksenteko on eristetty toisistaan. Ja kun kuningashuone koketeeraa, paine kansallisen identiteetin ylläpidosta ei kohdistu niin raskaana varsinaisen politiikan harteilla.

Kekkonen ei olisi voinut tapahtua Ruotsissa. Toki kuninkaallisetkin saattavat jatkaa töissä liian pitkään, mutta ketäs se nyt haittaa.

Pohjoismaiset monarkiat ovat myös kansalaisten keskuudessa suosittuja. Tanskassa ja norjassa noin 80 prosenttia kannattaa kuningashuoneen säilyttämistä ja Ruotsissakin lähes kolme neljästä.

Järjestelmien erojen vuoksi kuningashuoneiden kuluvertailu on työlästä ja vertaaminen presidentti-instituutioon on vielä hankalampaa. Varovaisesti arvelisin kuitenkin, että ainakin ruotsalainen veronmaksaja pääsee suomalaista halvemmalla.

On vaikea arvioida, miten tällainen muutos vaikuttaisi poliittiseen kulttuuriimme. Mielestäni on olemassa joitakin viitteitä siitä, että muissa pohjoismaissa demokratian perusehdot toimivat paremmin kuin meillä. Erimielisyyttä ei pelätä, mikä mahdollistaa asiakeskeisen poliittisen debatin. Yritysten matalat hierarkiatkin rakennetaan tasa-arvoisen dialogin ihanteen varaan.

Demokratiaan tarvitaan joukko ihmisiä, jotka tahtovat päättää asioistaan ja uskovat siihen myös kykenevänsä. Itse haluaisin mieluiten elää järjestelmässä, jossa monien yhteisölle ei tarvitsisi antaa yksilön kasvoja. Ajattelen myös, että se on täysimittaisen demokratian ehto.

Mutta vielä emme ole siihen valmiita.

Anna Kontula

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (vas.)