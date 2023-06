Ulkoilu yhtä tärkeänä osana kokonaisvaltaista hoivaa kuin hygienia ja ravitsemus, kirjoittavat Auli Härkälä ja Elina Hietala.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki käsittelivät vammaisten ja vanhusten ulkoilua hoivakodeissa Aamulehdessä (AL 4.6.).

Totta kai on hyvä, että nuoria palkataan vanhusten ulkoilua mahdollistamaan, mutta… vuodessa on 52 viikkoa. Tarve ulkoiluun ei todellakaan rajoitu vain muutamalle viikolle vuodessa, jolloin vanhusten ulkoilutarpeeseen on palkattu ulkopuolisia työntekijöitä. Henkilökunnan tulisi nähdä ulkoilu yhtä tärkeänä osana kokonaisvaltaista hoivaa kuin hygienia ja ravitsemus. Ulkoilulla on paljon positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Unen laatu paranee, tasapaino pysyy yllä ja mieli saa muuta ajateltavaa. Ulkoilu on parasta läsnäoloa.

Ulkoiluun tulee varata päivittäin aikaa, vaikkapa niin kuin meillä Tupahoivassa. Iltavuoroon tulevat ovat ulkoiluvastaavia. Heillä ei ole työvuoron alussa muuta tehtävää, kuin ulkoilu! Tehdään kyselykierros, kuka asukkaista haluaa ulkoilemaan. Jollekin se on penkillä istumista, jollekin kilometrin lenkki. On meidän hoitajien tehtävä räätälöidä ulkoilu asukkaan mieltymysten ja fyysisen kunnon mukaan. Parhaimmillaan ulkoilu tekee hyvää myös meille hoitajille. ”Tuntuu, että työvuoro alkaa vasta asukkaiden kanssa ulkoilun jälkeen”, on paras kommentti, joka on sanottu meillä ulkoilun vaikutuksesta itsellekin.

Kaikki kuitenkin lähtee asenteesta. Jokaisessa paikassa voidaan yhdessä tehdä kokeiluja, joilla muutetaan vanhoja työskentelytapoja. Ja tämä ei ole henkilökuntamitoitus kysymys vaan pelkästään asenne. Mihin työpäivän aikana on oikeasti aikaa – jäädäänpä sitä miettimään.

Elina Hietala

saattohoitaja, lähihoitaja Tupahoiva

Auli Härkälä

johtaja, Tupahoiva