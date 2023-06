Apulaispormestari vastaa: Tampereen perusopetuksessa on epäkohtien korjaamiseen jo tartuttu

Olen pyytänyt 20.6. kokoukseen tilannekatsauksen leirikoulujen ja matkojen ohjeistuksista, kirjoittaa apulaispormestari Matti Helimo.

Luokanopettaja Pasi Halme kantoi mielipidekirjoituksessaan (AL 8.6.) ymmärrettävästi huolta urheiluopistoihin kohdistuvien leirikoulujen ja kaupungin kilpailuttamien bussikuljetusten kustannuksista. Halme oli tekstissään aivan oikealla asialla ja Tampereen kaupungin perusopetuksessa on epäkohtien korjaamiseen jo tartuttu.

Leirikoulut, opintoretket ja luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen ovat tärkeä osa kasvua ja oppimista. Valitettavasti talouden reunaehdot ovat vaikeuttaneet retkien järjestämistä. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille perusopetuksen lapsille on itsestään selvä, lakiin perustuva lähtökohta koulutuksenjärjestäjän toiminnalle.

Muuttunut ja ei-toivottuja tilanteita aiheuttanut ohjeistus, josta Halme kirjoitti, on laadittu kaupungin talous-, hankinta- ja matkustuspalvelujen mukaan. Koulun toimintaa olevilla matkoilla on käytettävä kaupungin kilpailuttamia toimijoita, eikä tästä ei voida poiketa. Tämän myös Opetushallituksen juristi kysyttäessä totesi, kun viime viikolla etsimme yhdessä keinoja mahdollisimman tarkoituksenmukaisten ohjeistusten saamiseksi.

Jatkossa on kiinnitettävä entistä paremmin huomiota kilpailutuksen onnistumiseen taloudellisesti sekä tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Pasi Halmeen kuvaamista ylimääräistä rahaa vievistä toimintamalleista on päästävä eroon. Kerätyt rahat pitää saada täysimääräisesti kohdennettua lasten ja nuorten hyväksi eikä niitä voi hävitä kilpailutuksen koukeroissa. Urheiluopistojen leirikoulut on Opetushallituksen mukaan mahdollista maksaa kerätyillä rahoilla muutakin kautta kuin koulun kautta kierrättäen. Tätä ja urheiluopiston hintojen kilpailutusta työstetään parhaillaan.

Kaupungin tarkoitus ei tietenkään ole tahallaan vaikeuttaa asioita. Ohjeistuksista vastaavien viranhaltijoiden on aina noudatettava hyvän hallinnon periaatteita ja kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeistuksia.

Kuten sanottua opintoretket ovat todella tärkeä osa opetussuunnitelman toteutumista. Ohjeistusten muokkaamista mahdollisimman toimiviksi ja taloudellisiksi on jo aloitettu ja muiden suurten kaupunkien toimintatapoja kartoitettu.

Uusi kasvatus- ja opetuslautakunta on juuri aloittanut työnsä. Olen pyytänyt lautakunnan ensimmäiseen kokoukseen 20.6. tilannekatsauksen sekä keskustelun leirikoulujen sekä matkojen ohjeistuksista. Kaikki voitava tullaan tekemään, että ohjeistuksista saadaan mahdollisimman hyvät niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Kaikille opettajille toivotan hyvää ansaittua kesälomaa.

Matti Helimo

apulaispormestari, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (vihr.), Tampere