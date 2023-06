Tätä menoa päämäärä on kulutusrobottien globaali katras muusta elämästä kutakuinkin tyhjällä maapallolla, ei kiitos, kirjoittaa Heikki Vähäkuopus.

Maapallo ei kestä monikerroksista yksityisyrittämistä. Lähtökohtaisesti olen yksityisyrittämisen kieltämisen kannalla useista syistä, joista maapallon luonnonvarojen rippeiden tarpeettoman kuluttaminen päällimmäisenä.

Tiettyjä elinkeinoja toki voidaan harjoittaa itsenäisesti, pienimuotoisesti mutta vain silloin, jos sekä yhteisö ja valtio kokevat valmistettavan tuotteen tai palvelun aidosti tärkeäksi. Yksityisyrittämisen salliminen nykyisessä käytännössä täysin kontrolloimattomassa muodossa on suuri tekijä luonnonvarojen ylikuluttamisessa ja ihmisten pinnallistumisessa – jälkimmäinen edistää kuluttamista, noidankehä.

Sen lisäksi että tuhannet yksityiset tehtailijat tuottavat meille täysin tarpeettomia tuotteita, tekevät ne tätä vielä monikerroksisesti vain ja ainoastaan taloudellisten intressien tähden. Jokaisella yrityksellä pitää olla oma tehtaansa, tuotantolinjansa, logistiikkaansa. Ja myöskin materiaalivirtojen suhteen nykymeno on täysin kestämätöntä: yhdestä ainoasta (usein siis turhasta) tuotteesta saattaa pelkästään yhdellä yrityksellä olla tarjolla kymmeniä eri malleja. Aina tulee uusi entistä kalliimpi päivitys samaa asiaa ajavasta tuotoksesta.

Naurettavia hintoja perustellaan tuotekehityksellä, paremmilla materiaaleilla. Kun jokin asia on tuotekehittelijöiden päästä ulos pulpahtanut, ei se enää mitään maksa, parempi materiaalikaan tuskin sekään aiempaa enempiä maksaa, miksi jokin tuote pitää valmistaa energia- ja materiaali-intensiivisistä aineksista, kyse on puhtaasta rahastamisesta. Järkevässä systeemissä pinnallistumattomat kansalaiset päättäisivät mitä he tarvitsevat ja vain sitä sitten valmistettaisiin siten, että lukemattomat tehtaat ja tuotantolinjat korvattaisiin muutamilla. Jokaisesta tuotteesta olisi tarjolla muutamia korjattavia, päivitettäviä ja kierrätettäviä versioita.

Kun jotain valmistetaan suurissa määrin sarjatuotantona, sen valmistus tulee edullisemmaksi. Ja jo se, ettei lukemattomia liukuhihnoja ympäri maailman ole erilaisia versiota varten jostain tuotteesta rakennettu säästää luonnonvaroja, kaikkinaisia kustannuksia.

Tuotteiden ajallisesta ja ekologisesta kestävyydestä ja todellisten tarpeiden ohittamisesta lienee paras esimerkki henkilöauto. Montako merkkiä ja mallia on olemassa? Jokaisella on omat valmistusketjunsa. Poikkeuksetta käytetään kulutusta kestämättömiä osia varaosamyynnin ja uuden auton hankinnan edistämiseksi. Vieläpä se, että jos ylipäätään tahdomme ihmiskuntana täällä jatkaa, yhtenä sen edellytyksenä on tällaisen maapalloa ja elämää hävittävän itsekkään toiminnan kielto – turha autoilu vain yhtenä esimerkkinä.

Jos yksityisyritysten maailmassa hamaan loppuun saakka jatkamme, meidän tulee ehdottomasti alkaa rajaamaan sitä, mitä tuotteita on lupa valmistaa jo siitä syystä, etteivät maapallon resurssit kestä tällaista päällekkäistehtailua. Oikeasti me emme tarvitse suurta osaa siitä elektroniikkarihkamasta, jota meille alati mainostoimistojen avulla elintärkeäksi välttämättömäksi hankinnaksi suositellaan – paremminkin sosiaalisin perustein, ryhmäpaineen kautta hankkimaan pakotetaan. Olet ryhmän ulkopuolella, ellei sinulta löydy sekä sitä että tätä ja kuukauden kuluttua tätä että sitä.

Ydinkysymys lienee, mikä on päämäärämme? Tätä menoa se on ajatteluun kykenemättömien kulutusrobottien globaali katras muusta elämästä kutakuinkin tyhjällä maapallolla. Ei kiitos.

Heikki Vähäkuopus

Tampere