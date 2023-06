Työvoimapoliittisesta saatavuusharkinnasta sosiaali- että terveydenhuollon ammateissa on luovuttava koko maassa, kirjoittaa Arja Laitinen.

Sote-alan työvoimapula on totta. Totta on myös se, että ilman kansainvälisen rekrytoinnin lisäämistä emme tulevaisuudessa pärjää.

Säätytalolla on nyt mahdollisuus tehdä päätöksiä, jotka vauhdittavat kansainvälisten osaajien pääsyä suomalaisille työmarkkinoille. Tarvitaan toimia, jotka parantavat Suomen asemaa kilpailussa kansainvälisestä sosiaali- ja terveysalan työvoimasta.

Keinoja on monia. EU- ja ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneille sairaanhoitajille tulee järjestää sujuva ja nopea polku laillistaa tutkintonsa. Näyttökokeilla heidän pitää saada pätevyys vähintään lähihoitajan tasoisiin tehtäviin. Hoitajille, jotka ovat päättäneet muuttaa Suomeen töihin, on tarjottava suomalaiseen tutkintoon tähtäävää koulutusta jo lähtömaassa.

Työvoimapoliittisesta saatavuusharkinnasta sosiaali- että terveydenhuollon ammateissa on luovuttava koko maassa. Perheenyhdistämistä on helpotettava. Perhe on tärkeä osa hyvinvointia ja helpottaa merkittävästi kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajien kielikoulutus on vakinaistettava valtion rahoituksella. Kielikoulutuksen tulee jatkua koulutuksen ja opintojen ohessa. Kielitaidon näyttökokeita on järjestettävä nykyistä useammin.

Suomeen muuttavat osaajat ovat kaikkien etu. Ilman heitä Suomen kehittäminen ja suomalaisista huolehtiminen ei onnistu.

Arja Laitinen

hoivasta vastaava johtaja, Hyvinvointiala HALI ry