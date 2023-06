Maksan jokaisesta roskapussillisesta noin 5 euroa – yksin mökkeilevän jätemaksu on liian suuri

Haja-asutusalueilla on käytössä aluejätepisteverkosto, jonka käytöstä peritään vuosimaksu. Nyt on se aika vuodesta, jolloin jätemaksu lähetetään asiakkaille maksettavaksi. Kyseessä on pelkästään veroluonteinen maksu, ja sen joutuu maksamaan huolimatta siitä, onko jätepisteelle viety jätettä vai ei.

Mökkini on Ylöjärven Kurussa, mihin kengänkärkeni vievät keväällä. Mökillä asustelen yksin kesäajan, jona aikana noin kerran viikossa laitan ''reinot'' jalkaan ja hipsuttelen vanhana ukkona roskapussini kanssa jätepisteelle kilometrin päähän.

Jätemaksuni on 70,54 euroa vuodessa ja vien roskapussini noin 15 kertaa kesässä jätepisteelle. Maksan siis jokaisesta roskapussista lähes 5 euroa.

Vakinainen asuinkiinteistön vuosimaksu on 126,47 euroa, mutta yksin asuvan 84,64 euroa.

Miksi loma-asunnon osalta laskutetaan jätemaksu pelkästään kiinteistön perusteella, eikä yksinasuva mökkiläinen tai kesäasukas saa alennusta, kuten vakituinen asukas. On ristiriitaista, että yksin loma-asunnollaan oleva omistaja, joka käy kesäisin mökillään, maksaa melkein saman kesältä kuin vakituinen yksin asuva koko vuodelta.

Asiaan olisi helppo ratkaisu, jos laskutus perustuisi mökin omistajan vakituisen asunnon asukasmäärään.

Kalevi Ojanen

Tampere