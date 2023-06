Emme vielä tiedä, miten tekoäly tulee vaikuttamaan työelämään, muutoksia on varmasti tulossa, kirjoittaa Jukka Saksi.

Ylimmällä johdolla on yleensä laajempi näkemys organisaation tulevaisuudesta kuin henkilöstöllä, mutta tekoälyn kohdalla se ei välttämättä pidä paikkaansa. Viisaus ei asu vain johtoryhmässä, mutta se voisi asua koko organisaatiossa.

On tärkeää tunnistaa erilaiset osaamiset ja tunteet osana organisaation hyvinvointia. Vaikka emme vielä tiedä tarkasti, miten tekoäly tulee vaikuttamaan työelämään, muutoksia on varmasti tulossa. Viestinnällä on iso merkitys, suhtaudummeko tulevaan uteliaisuudella ja valppaudella, vai pelolla ja epävarmuudella.

Työelämän kolme suurta muutosvoimaa vaikuttavat meihin samaan aikaan. Työn murros tuo mukanaan uusia johtamisvaatimuksia, arvoilmapiirin muutos korostaa vastuullisuutta ja tekoälyn vahva kasvu vaikuttaa tapaamme ajatella, tehdä työtä ja oppia.

Sidosryhmät haluavat tietää, miten organisaatio aikoo hyödyntää tekoälyä. Se näkemys kannatta luoda yhdessä, ylin johto ei selviä tehtävästä yksin.

Tämä murros voisi olla mahdollisuus aitoon yhteisöllisyyteen. On tärkeää varmistua johdon ja henkilöstön hyvinvoinnista osallistamalla, kuuntelemalla ja tarjoamalla muutoskoulutusta tekoälymuutoksen keskellä. Tällä tavoin voimme rakentaa kestävää ja ihmislähtöistä kulttuuria, joka tekee työyhteisöistämme vahvempia ja mukavampia työskennellä. Työvoimapulan aikana sillä on valtava merkitys.

Jukka Saksi

KTT, viestintä- ja arvovalmentaja, Vantaa