Hyvää käytöstä pitää arvostaa, eikä huonoa pidäkään hyväksyä, mutta numeerinen arviointi täytyisi pitää erillään.

Kouluvuosi on taas saatu päätökseen, ja useissa perheissä lienee kuumana puheenaiheena todistuksiin saadut numerot. Myös omat lapseni toivat kotiin todistukset, joista voin olla ylpeä.

Opettajat kaiketi tekevät arvosteluissa parhaansa annetuilla kriteereillä, mutta kahden yläasteikäiseni koulunkäyntiä seuratessani jonkinlainen häiritsevä eriarvoisuus paistaa läpi. Keskiarvot lapsillani ovat lähes samat, mutta taidoiltaan ja kokeista saatujen numeroiden perusteella toinen on älykkäämpi monissa kouluaineissa. Hän on kuitenkin se, joka ei ole kuuliaisin ”kympin oppilas” (pieniä negatiivisia Wilma-merkintöjä silloin tällöin – toki plussaakin – muttei kuitenkaan mitään isoa ongelmaa ole). Siispä numero hivutetaan lopullisessa arvioinnissa aina alaspäin. Toisella menee toisin päin: moitteettomalla käytöksellään ja siistillä työskentelyllä numero nostetaan todistukseen ylöspäin huonommista koetuloksista huolimatta.

Etenkin peruskoulun päästötodistuksessa olisi reilua näkyä arvioinnissa oikea osaamisen taso, sillä kun on merkitystä haussa toisen asteen opintoihin. Kokeet ovat selkeä mittari osaamisen arvioinnissa. Kautta aikojen tuntiaktiivisuuden ihannoinnista ovat kärsineet myös hiljaiset ja arat oppilaat, jotka voivat olla hyvinkin älykkäitä, mutta eivät uskalla olla esillä.

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas älykkyyteen katsomatta, kaikki oppivat ja opiskelevat omalla tavallaan. Koulun tehtävä on opettaa tietyt asiat ja arvioida, kuinka ne on opittu. Hyvää käytöstä toki pitää arvostaa, eikä huonoa pidäkään hyväksyä, mutta minusta näiden numeerinen arviointi täytyisi pitää erillään.

Teinien äiti

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä lasten yksityisyyden suojaamiseksi