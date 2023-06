Työeläkevakuutusyhtiöissä rahaa valuu laillisten edunsaajien ulkopuolelle turhina hoitokustannuksina ja muina liikekuluina, kirjoittaa Kyösti Kautto.

Rakenteellisen korruption kukkanen, näin voi todeta työeläkkeiden hoidosta, koska maksumiehinä sille ovat työntekijät, yritykset ja eläkkeensaajat. Siis työeläkejärjestelmän laissa määriteltyjen edunsaajien mittava joukko.

Miksi sitten työnantaja- ja työntekijätahojen edustajat eivät valvo edustamiensa tahojen etuja? No tietysti taloudelliset intressit jäsenmaksuina ynnä muina etuina järjestöille sekä vaikutusmahdollisuuksina esimerkiksi jäsenjärjestöjen etuihin. Räikeimpänä esimerkki Finanssiala ry, jonka tavoite ei todellakaan ole valvoa työntekijöiden ja eläkkeensaajien etuja, mutta työeläkeyhtiöt maksavat sinne merkittävät jäsenmaksut.

Finassiala ry:n toimitusjohtajana Piia-Noora Kaupin viimeisiä kannanottoja, vastauksena Sixten Korkmanin esitykselle yhden työeläkelaitoksen mallista, oli ”yksityisiä työeläkeyhtiöitä ei tarvitse ryhtyä korjaamaan yhdeksi isoksi – ne kun eivät ole rikki”. Eivät ole rikki, mutta rahaa valuu laillisten edunsaajien ulkopuolelle turhina hoitokustannuksina ja muina liikekuluina. Positiivinen pilkahdus lähiajoilta järjestökentästä on Suomen yrittäjien kannanmuutos. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on perustellusti todennut yhdistämistarpeen.

Viimeisinä käytännön esimerkkeinä saatavista kustannussäästöistä ovat LähiTapiolan ja Eläke-Fennian yhdistyminen Eloksi sekä Eteran sulautuminen Ilmariseen. Pelkissä liikekuluissa niissä on säästetty satoja miljoonia. Nämä yhdistymiset toteutuivat toki yhtiölähtöisesti ja kummassakin syntyneessä ”uudessa” yhtiössä linkki vahinkovakuutusyhtiöön on vahva. Esimerkiksi Elo joutuu pitämään tuplamiehitystä vahinkovakuutusyhteyksissä, johtuen yhteydestä Fenniaan ja LähiTapiolaan.

Suurimmilla Varmalla on IF ja Ilmarisella Pohjola. Helsingin Sanomien Tuomo Pietiläisen toimesta 2016 Finassivalvonta joutui hallinto-oikeuden päätöksellä luovuttamaan eläkeyhtiöiden suorituksia liikekumppaneilleen. Niistä löytyvät osin miljoonat, joita vuosittain valuu vahinkoyhtiöille. Niillä kustannetaan muun lisäksi jopa tulospalkkioita hyvin vahinkovakuutuksia myyville myyntihenkilöille. Tämä toteutetaan niin, että myyjän tulospalkkio realisoituu vasta tietystä työeläkevakuutusten myynnistä ja tästä taas seuraa asiakkaan edunvastaisia työeläkeyhtiön vaihtoja. Vahinkoyhtiölle maksetaan työeläkeyhtiöstä myös jatkuvaa ”kannanhoitopalkkiota” asiakkaista, joiden eläkevakuutus on työeläkekumppanilla. Todellisuudessahan työeläkeyhtiö hoitaa suoraan asiakkaansa asiat, tänä päivänä pääosin vielä sähköisesti.

Jo vuonna 2003 Talouselämä-lehdessä Björn Wahlroos sanoi, että työeläkejärjestelmässä on kaksi suurta illuusiota: toinen on se, että järjestelmä olisi jotenkin yksityinen ja toinen on se, että kilpailulla olisi siinä jokin merkitys. Hän myös totesi olevan faktan eli eläkevakuutusten rahastoinnissa ei ole kysymys yksityisistä varoista, koska kaikki yhtiöt kuuluvat yhteen pooliin. Tästä historian esimerkkinä Eläke-Kansan konkurssin hoito vakuutettujen kärsimättä.

Jos ja kun meillä on taloudellisesti, ja siihen osin liittyen työvoiman saatavuuden suhteen, tiukat ajat edessä, niin toivottavasti hallitus ilahduttaisi pitkän päivätyön Suomen yrityselämän parissa tehnyttä Nallea ja meitä muita. Eurosäästöjen lisäksi työeläkeyhtiöistä saataisiin osaavaa henkilöstöä kipeästi kaipaamaamme tuottavaan työhön.

Kyösti Kautto

toimitusjohtaja, Rh-optimointi Oy