Pispalan metsittyminen on ongelma – kaupungin on tartuttava toimeen

Edes Pispalan portaiden jylhää nousua ei pysty näkemään, kun puiden lehdet peittävät näkymän, kirjoittaa Seppo Sundqvist.

Tampereen entinen apulaispormestari, nykyinen tuore kansanedustaja Aleksi Jäntti pui aikaansaannoksiaan kaupungin palveluksessa yleisönosastokirjoituksessaan (AL 29.5.). Irrotan kokonaisuudesta vain yhden lauseen ja toivon, että tämä ei vääristä hänen kokonaisnäkemystään. Jäntti nimittäin toteaa, että "Kaupunkiympäristössä viher- ja virkistysalueiden on palveltava ensisijaisesti ihmisen tarpeita."

Nostan esiin Pispalan metsittymisen, jota on itse asiassa puitu jo kymmeniä vuosia. Niin Pispalasta kuin vastaavista paikoista asunto ostetaan usein hulppeiden järvimaisemien takia. Nyt sinänsä upeat koivut ja muut puut ovat kuitenkin kasvaneet niin korkeiksi ja leveiksi, ettei järvimaisemaa juurikaan näy. Tämä johtaa kiinteistöjen arvon romahtamiseen. Tätäkin tärkeämpää on kuitenkin ihmisen luonnosta kokema hyvä olo. Sitä saavat niin asukkaat kuin turistitkin, ja tämä on tieteellisesti todistettu.

Tampereen kaupunki mainostaa Pispalaa ainutlaatuisena kaupunginosana – eikä turhaan. Nyt tilanne on kuitenkin se, että edes yhtä Tampereen ja koko Suomenkin maineikkainta nähtävyyttä eli Pispalan portaiden jylhää nousua ei pysty näkemään. Puiden lehdet peittävät näkymän. Näköeste toteutuu siis molempiin suuntiin, järvelle ja järveltä päin. Vanhat valokuvat taas todistavat, että näin suinkaan aina ole ollut.

Pispalan metsittyminen on niin iso asia, että siihen ei yksittäinen tontinomistaja pysty eikä edes saa omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Tampereen kaupungin onkin nyt tomerasti tartuttava toimeen. Puita ei suinkaan juuri tarvitse kaataa. Sen sijaan niitä voi hallitusti lyhentää sekä karsia niin, että puut eivätkä esimerkiksi linnut kärsi ja että maiseman muutosta ei edes huomaa. Erittäin tärkeään hiilinieluunkin tällä olisi minimalistinen vaikutus. Kyllä taitavat kaupungin puutarhurit tämän osaavat hoitaa.

Seppo Sundqvist

Tampere