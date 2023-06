Turun ja Tampereen tunnin junien ratalinjaukset pitää yhdistää, kirjoittaa Antti Puro.

Turun ja Tampereen välillä on aika ajoin tarpeetonta nurkkakuntaista kilpailua eri hankkeiden kesken. Yksi tällainen on tunnin juna. Turun ja Tampereen tunnin juna -hankkeiden linjaukset on suunniteltu tarpeettomasti erikseen. Molemmat yhteydet pitää suunnitella osana kansallista liikennestrategiaa yhdessä lentoliikenteen kanssa.

Suomen kansainvälisen liikenteen pahin ongelma on, että Vantaalta toimiva laajan verkoston ulkomaan lentoliikenne palvelee hyvin vain pääkaupunkiseudun väestöä. Laajaa kansainvälistä lentoverkostoa ei ole järkevää hajauttaa monille kentille Suomen kokoisessa maassa. Siksi kansallisen liikennestrategian tulisi tähdätä nopeisiin junayhteyksiin lähimaakunnista suoraan Helsinki-Vantaalle, jolloin ympäristöystävällinen junaliikenne toimisi syöttöliikenteenä lentoliikenteelle.

Maakuntakeskusten tärkeimmät yhteydet ovat Helsingin keskusta sekä Helsinki-Vantaan lentokenttä. Tunnin junilla matka-aika Helsingin keskustaan lyhenee korkeintaan puoli tuntia. Tämä ei ole ratkaiseva ero, jotta matkustus siirtyisi laajamittaisesti muista liikennemuodoista juniin. Turun tunnin juna ei juurikaan paranna Helsinki-Vantaan lentokentän saavutettavuutta. Tampereen tunnin junan lentoratalinjaus on osaratkaisu, jossa synergioita ei ole hyödynnetty.

Kun molempia ratahankkeita katsotaan yhdessä, ratkaisu olisi samanlainen kuin moottoritielinjauksissa Helsingistä ja Turusta Tampereelle, jossa VT3 ja VT9 yhdistyvät. Vetämällä uudet ratalinjat Klaukkalan kautta Helsinki-Vantaan lentokentälle ja sieltä suunnitellun tunnelin kautta Pasilaan, tämä osuus palvelee molempia ratoja. Tampereen linja tarvitsee uuden osan Klaukkalan kautta Vantaan lentokentälle, ei tiheästi rakennetun Kerava-Korso-reitin kautta. Turun linja puolestaan voi kulkea Nummelasta Espoon sijaan Klaukkalaan, jossa se yhdistyisi Tampereen rataan ja jatkaisi lentokentälle. Tämä yhteys voidaan rakentaa pääosin avoimeen peltomaisemaan Espoo-linjauksen vaatiman Nuuksion eteläosien läpi puhkottavan reitin sijaan.

Näin suunniteltuna molemmat linjat tuottavat halutun nopeamman yhteyden Helsingin keskustaan, mutta parantavat huomattavasti myös yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Valtaosa lentomatkustuksen syöttöliikenteestä siirtyisi raiteille. Lisäksi Klaukkalasta tulisi mahdolliseksi lähijunaliikenne Helsinkiin, mikä vähentäisi Uudenmaan ruuhkaista työmatkaliikennettä autoilla. Yhteisen ratalinjauksen ansiosta osa investoinnista jakaantuisi molempien hankkeiden kesken. Rantarata palvelisi edelleen toisena reittinä Turusta Helsinkiin sisältäen pysähdykset nykyisille asemille.

Antti Puro

Kaarina