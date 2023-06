Asuntolainan korkovähennys on otettava taas käyttöön ja varainsiirtoverojärjestelmä laitettava remonttiin, kirjoittaa Kyösti Malila.

Asunto- ja kiinteistösektori jumittaa Suomessa tällä hetkellä pahasti. Markkinoilla povataan takatalven jatkumista vielä pitkään. Rakennusyritysten myymättömien uusien asuntojen varastot ovat huolestuttavan suuret. Jähmettyminen uhkaa samalla koko maan taloutta, kun asunto- ja kiinteistösektorista toimintaansa hengittävät toimialat ajautuvat vaikeuksiin.

Rakennusala – tämä satoja tuhansia työllistävä sektori – on jo kokenut työttömyyden ja konkurssien lisääntymisen ja kurimus vain jatkuu. Jumi uhkaa sysätä koko kansakunnan lamaan, jonka vaikutukset voivat olla 1990-luvun alkupuolen laman luokkaa.

On ennakoitu, että uuden hallituksen tiukka, sopeuttava politiikka kiristää suhdannetta ja sysää kansakuntaa entistä syvemmälle. Näin tapahtuneekin, ellei hallitus hyödynnä sen käytössä olevia tehokkaita, kompensoivia välineitä. Haluan alleviivata näistä kahta.

Ensimmäinen näistä on asuntolainan korkovähennyksen palauttaminen. 2010-luvun alkupuolella Suomessa tehtiin päätökset asuntolainan korkovähennysten asteittaisesta poistamisesta. Tätä nykyä nouseva korko kurittaa inflaation kourissa kippuroivia kansalaisia. Tilanteesta kärsivät suuria asuntolainoja kantavat taloudet sekä erityisesti nuoret aikuiset, joilla omistusasumiseen kiteytyy tulevaisuudenusko ja halu rakentaa elämää eteenpäin. Haluankin kannustaa maan hallitusta: ei ole häpeä palata hyvään käytäntöön. Tämä maa tarvitsee nyt vakautta ja korkovähennys on hyvä keino uskon palauttamiseen.

Kun kansakunta on ison kriisin partaalla, kiinteistö- ja rakentamismarkkinat tulee saada käyntiin. Asunnonvaihtajien usko kodinvaihdon järkevyyteen on palautettava. Uskon, että kuluttajat uskaltautuvat rohkeammin asuntokaupoille, kun he saavat selkeää viestiä siitä, että rahoitus on vakaammalla pohjalla.

Toisena täsmävälineenä nostan esille asuntokaupan varainsiirtoveron muutostarpeen. Kyseessä on haitallinen vero, joka estää asunnonvaihtoa, tyrehdyttää ihmisten muuttamishalukkuutta ja laskee asuntokauppojen määrää – kaikki vaikutuksia, joiden kimppuun hallituksen on aktiivisesti käytävä.

Veron muuttamiselle on mielestäni ainakin kaksi hyvää vaihtoehtoa: joko poistetaan varainsiirtovero kiinteistö- ja asuntokaupasta kokonaan tai lasketaan kiinteistökaupan varainsiirtovero asunto-osakkeiden 2 prosentin tasolle.

Rahoitus kuvaamilleni muutoksille löytyy esimerkiksi valtionyhtiöiden omistusten uudelleenjärjestelyistä.

Kannustan uutta hallitusta rohkeuteen: nyt on oikea aika torpata kielteinen kehityskulku ja tehdä jämäkät, oikeansuuntaiset päätökset kansakunnan avainongelmien taklaamiseksi.

Jukka Malila

YTM, ratkaisuntuottaja, JTM-Management