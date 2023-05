Maahanmuutto ei ole yhtenäinen ilmiö, ihmisillä on erilaisia motiiveja muuttaa Suomeen, kirjoittaa Anni Molari kommentoidessaan Markus Määttäsen kolumnia.

Toimittaja Markus Määttänen kirjoittaa kolumnissaan (AL 25.5.), miten hänen on paljasjalkaisena tamperelaisena mahdotonta ymmärtää perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa. Kommentoin joitakin Määttäsen väittämiä.

Lue lisää: Maahanmuuttoa pitää vapauttaa, ei kiristää

Maahanmuutto ei ole yhtenäinen ilmiö. Ihmisillä on erilaisia motiiveja muuttaa Suomeen. Maahan saavutaan muun muassa kiintiöpakolaisina, työn perässä tai turvapaikanhakijoina. Turvapaikanhakujärjestelmää käytetään usein siirtolaisuuden väylänä, keinona hakeutua korkeamman elintason piiriin.

Yksikään tulija ei ole ennen Suomeen saapumistaan elänyt tyhjiössä, vaan jokainen tuo mukanaan oman elämänkatsomuksensa, uskontonsa, arvonsa, tapansa ja moraalikäsityksensä. Esimerkiksi Lähi-idän ja Afrikan muslimimaissa käsitykset tasa-arvosta eroavat merkittävästi pohjoismaisista.

Kaikenlainen maahanmuutto ei ole Suomelle hyödyllistä.

Integroitumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tulijan ikä, koulutustausta, motivaatio sopeutumiseen sekä kulttuurinen etäisyys. On kiistatonta, että osalla tulijoista on huomattavia sopeutumisvaikeuksia. Siksi perussuomalaiset haluaa rajoittaa maahanmuuttoa, jonka vaikutukset ovat negatiivisia taloudellisesti, sosiaalisesti sekä turvallisuuden kannalta.

Perussuomalaiset ei vastusta maahanmuuttoa kategorisesti. Tunnistamme tarpeen rekrytoida maahamme huippuosaajia, emmekä pyri rajoittamaan vaan ennemmin helpottamaan heidän saapumistaan. Suomi korkean verotuksen maana ei ole erityisen houkutteleva kohde huippuosaajille.

”Jo nyt on huutava pula sairaanhoitajista”, jatkaa Määttänen, ”eikä tuo pula ilman maahanmuuttoa helpotu.” Polttavin ongelma on nykyisten korkeakoulutettujen osaajien pitäminen maassa. Sairaanhoitajien muuttoliike kohdistuu Suomesta pois. Tähän ovat syynä sairaanhoitajan työn heikko arvostus, alan työolot sekä Pohjoismaiden matalin palkkataso. Paukut on siis laitettava ensimmäiseksi siihen, että Suomessa koulutetut hoitotyön osaajat eivät lähtisi ulkomaille töihin.

Määttänen muistuttaa, että esimerkiksi James Finlayson liikekumppaneineen saapui Suomeen ja Tampereelle maahanmuuttajina. Kukaan ei vastusta suuryritysten perustajien muuttoa Suomeen, mutta kuinka yleisiä tällaiset menestystarinat ovat?

Puolueen tavoitteista ja keinoista saa parhaiten selvyyden perehtymällä puolueen ohjelmiin, jotka löytyvät puolueen verkkosivuilta.

Anni Molari

kaupunginvaltuutettu (ps.), Tampere