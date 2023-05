Toivottavasti asunto-osakeyhtiö saa valitusluvan korkeimpaan oikeuteen, kirjoittaa Tapani Lehto.

Turun hovioikeus on antanut tuomion Pälkäneen ongelmarivitalon korvausasiassa. Päätös lienee lain mukainen ja noudattaa Suomessa usein toteutettua linjaa eli on vahvemmalle osapuolelle edullinen. Se ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen.

Pälkäneen kunta on aikoinaan hyväksynyt kyseisen rakennuksen paikalla olleen kaatopaikan, jonka se on myöhemmin sulkenut ja peittänyt. Kunta on sen jälkeen kaavoittanut paikan asuinrakentamiseen. Kunta on myös hyväksynyt rakennuksen piirustukset tukirakenteineen. Kunnan rakennusvalvonta on valvonut, että rakennus on kunnan myöntämien piirustusten mukaan rakennettu. Kunta on tontista ja valvontapalveluistaan laskuttanut ja saanut rahansa.

Asunnon rakentaneella rakennusyhtiöllä ei ole ollut syytä epäillä kunnan antaman rakennusluvan kelvollisuutta, eikä siis aihetta tutkia maaperän kestävyyttä. Asunnon ostajilla ei ole ollut perustetta epäillä rakennuksen kuntoa. Taloyhtiö on käsittääkseni tehnyt kaiken, mitä taloyhtiön velvollisuuksiin kuuluu.

Kaikki ne päätökset, joiden seurauksena maaperä rakennuksen alla on vajonnut, ovat Pälkäneen kunnan tekemiä. Päätöksen tekijä on aina vastuussa päätöksestään. Yksiselitteisesti vastuussa on siis Pälkäneen kunta. Ei ole mitenkään kohtuullista, että vahingon kärsijöiksi joutuvat hyvässä uskossa toimineet asunnon omistajat. Muistaakseni rakennuksen katolla ja perustuksilla on 10 vuoden takuu. Maapohjan takuu on ikuinen, sitä ei ole tietääkseni siksi edes missään mainittu!

Toivottavasti asunto-osakeyhtiö hakee ja saa valitusluvan korkeimpaan oikeuteen. Toivottavasti korein oikeus toteaa: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei saata olla lakikaan” (Olaus Petri 1493–1552).

Tapani Lehto

Tampere