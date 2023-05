Koulu ei ole sairaala – Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitoon perustasolla tulee panostaa

Ongelmatilanteissa kouluilta joudutaan lapsia ja nuoria lähettämään suoraan erikoissairaanhoitoon.

Jokainen lapsi, nuori ja perhe tarvitsee tukea ja kannustusta sekä tietoa siitä, että kaikki on hyvin. Tätä ennaltaehkäisevää ja tukea antavaa työtä ovat kouluissa toteuttamassa opettajien lisäksi korkeasti koulutetut oppilashuollon ammattilaiset: psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat ja koululääkärit. Suomalainen, laissa määritelty oppilashuolto on kustannustehokas, kansainvälisesti arvostettu ja riittävästi resursoituna asiakkaiden tarpeisiin hyvin vastaava, matalan kynnyksen lähipalvelu.

Oppilashuollolla on tärkeä merkitys lasten ja nuorten oppimisen, hyvinvoinnin, osallisuuden ja sosiaalisten valmiuksien tukemisessa yhteisön tasolla. Parhaassa tapauksessa oppilaan tuen tarve on asiantuntijoiden tunnistettavissa jo ennen kuin lapsi, nuori tai perhe sitä itse edes tunnistaa, ja silloin on myös oikea hetki vaikuttaa asioihin ennaltaehkäisevästi estäen varsinaisten ongelmien syntyminen.

Valitettavasti olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa ennaltaehkäisevä työ kouluilla on koronapandemian aikana ollut aliresursoitua ja ylikuormittuneen erikoissairaanhoidon vuoksi mielenterveydenhoidon korjaava työ ollaan nyt siirtämässä kouluilla työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille. Siirtämällä korjaavaa työtä ennaltaehkäisyn puolelle sitä entisestään heikentämään, emme hillitse sen enempää hyvinvointi- ja terveyserojen kasvua kuin sote-palveluiden kustannusten nousua.

Maassamme tulee panostaa lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitoon perustasolla. Tällaiset palvelut puuttuvat nyt lähes täysin. Ongelmatilanteissa kouluilta joudutaankin lapsia ja nuoria lähettämään suoraan erikoissairaanhoitoon, vaikka ongelmat olisi mahdollista hoitaa perusterveydenhuollossa.

Nyt tarvitaan kauaskatseista ja rohkeaa päätöksentekoa resurssien kohdentamisesta niin ennaltaehkäisevään työhön kouluilla ja oppilaitoksissa kuin lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitoon perustason terveydenhuollossa. Koulu ei ole mielenterveysasioissa hoidollinen paikka eikä se voi paikata perustason puutteita.

Me oppilashuollon ammattilaisia edustavina ammattijärjestöinä vaadimme päättäjiä kantamaan vastuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä huolehtimalla vaikuttavan ennaltaehkäisevän ja tukea antavan oppilashuollon toteutumisesta maamme jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Kirsi Grym

puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto

Jenni Karsio

puheenjohtaja, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Niina Koivuviita

puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto

Jari Lipsanen

puheenjohtaja, Suomen Psykologiliitto