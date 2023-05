Suomen luovassa taloudessa on huutava kotimainen toimintavaje

Talous on kamppailulaji, jossa tulee mitellä väellä ja voimalla, kirjoittaa Erkki Puumalainen.

Sain tilaisuuden todistaa sitä, mikä todistamista kaipaa. Loppuunmyyty Back To The Sixties -tilaisuus vilisi iloisia ilmeitä ja kiitollisuutta järjestäjille. Muu kulutus huomioiden, jopa puoli miljoonaa euroa vapautui talouden kiertoon. Nämä ihmiset tulivat pelkästään musiikin vuoksi.

1960-luku on hyvä pohja keskustelulle, koska musiikista maksavien määrä on taantunut 1960-luvun tasolle. C-kasetti toi lapset ja aikuiset kuluttajiksi ja markkinat kasvoivat kymmenkertaisiksi. Palvelut kannattaa luoda heidän ehdoilla. Musiikin tähdet ovat uuden ajan gladiaattoreita sillä erolla, että heidän arvoaan ei Suomessa tunnisteta eikä osata arvottaa. Ulkomaiset toimijat osaavat, mutta niitä kiinnostaa vain helpolla saavutettava yleisö.

Talous on kamppailulaji, jossa tulee mitellä väellä ja voimalla. Voima karttuu työtä tekemällä ja enemmistö väestä haluaa Suomen parasta. Suomen Luova Talous (SULT) ry:n jäsenet ovat tekijänoikeuksien nauttijoita ja niillä tulojen kerryttäjä. Agendamme kumpuaa korjattavista asioista ja kaikkien huomioimisesta. Haluamme edistää yhteistyötä kaikille luovien alojen toimijoille, myös ulkomaisille. Suomen luova talous on saatava EU-keskiarvon yläpuolella sen, minkä se nyt on alapuolella.

Kiitos syntyneen vuoropuhelun, saimme 13 luovan alan järjestöä edustavalta Luovat ry:n edunvalvontajohtajalta tavoitelistauksen, jossa levybisneksen osalta on vain kaksi korjattavaa näkemystä. Tukia ei voi kasvattaa, koska ne ovat jo nyt ristiriidassa ministeri- ja virkavalan kanssa. "Oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi" ei voi toteutua, jos 95 prosenttia markkinoista hyödyttää ulkomaita. Myös prosentin tavoite bruttokansantuotteesta on epärealistinen, sillä erittäin kannattava ala ei voi lisätä velkaantumistamme tai viedä taloutta muilta valtion menoilta.

Koska Suomen luovassa taloudessa on huutava kotimainen toimintavaje, yhdistysten ja virkakoneistojen pitää yhdessä yrityskentän kanssa kuroa se kiinni! Yli 10 miljardin vaje on jo todiste korjattavista valinnoista. Niitä oikaisemalla sadat tuhannet osaajat saavat menettämänsä työpaikan ja/tai ansiotason, ja valtio niihin liittyvät hyödyt. Aikuisväestö omaa tälle kasvulle riittävän osaamisen ja vaurauden.

Erkki Puumalainen

toimitusjohtaja Poptori Oy, puheenjohtaja Suomen Luova Talous (SULT) ry