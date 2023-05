Häpeämme, koska me vanhemmat koemme olevamme syypäitä siihen, että lapsemme voivat huonosti, kirjoittaa Lopen uupunut ja turhautunut äiti.

Tiedätkö sinä, miltä tuntuu pitää sylissään lasta, joka itkee ja huutaa haluavansa kuolla, koska ei jaksa enää tuskaa ja henkistä kipua eikä sitä, että hän ei ole ”riittävän tärkeä” edes saadakseen hoitoa?

Media on täynnä tietoa psykiatrian hoidon vaikeuksista ja eri puolilta Suomea puuttuvista psykiatreista. Nämä ovat lukuja ja faktoja, joiden kanssa niin moni perhe elää sydän syrjällään. Nämä luvut eivät kuitenkaan kerro siitä inhimillisestä ahdistuksesta ja tuskasta, minkä keskellä niin moni perhe tällä hetkellä elää.

Nuoruuden pitäisi olla onnellista, vapaata ja omia rajoja testailevaa aikaa. Miten moni nuori tälläkin hetkellä makaa huoneessaan ahdistuneena, täysin vailla näkymää tulevaisuuteen – ja vielä usein niinä vuosina, mitkä ratkaisevat tulevaisuudessa opintopaikat ja tien kohti nuorta aikuisuutta?

Miten me tulemme kestämään yhteiskuntana tämän romahduksen, minkä keskellä elämme? Miksi tästä asiasta ei puhuta? Häpeä on liian kova. Jokainen tässä tilanteessa elävä perhe tietää sen.

Vanhusten hoidon tilanteesta on ollut helppoa puhua. Jokaisella meillä on vanhemmat ja voimme sitä kautta samaistua siihen arkeen, millä jokin aika sitten vanhusten huollon tilanteesta puhuttiin. Usealla meillä on myös lapsia ja nuoria. Heidän kärsimyksistään emme kuitenkaan kehtaa puhua tai huutaa ja vaatia apua tähän kestämättömään kehitykseen.

Häpeä estää meitä kertomasta asioista. Häpeä siitä, että me vanhemmat koemme olevamme syypäitä siihen, että lapsemme voivat huonosti. Näin ei kuitenkaan ole. Ongelmaisia nuoria löytyy jokaisesta sosiaaliluokasta.

Hyvinvointialueista on tullut pahoinvointialueita. Minä mietin, kenelle pitää olla vihainen? Miten tämä tilanne on edes mahdollista? Miten me voimme hylätä ne ihmiset, joiden varaan tulevaisuus rakentuu? Tälläkin hetkellä tyttäreni makaa sängyssään. Ysiluokka on kohta ohi. Hänellä on tunne, että hän ei kuulu mihinkään, että hänen keskellään on reikä, joka sattuu, mutta johon ei löydy täytettä. Apua ei löydy mistään.

Kun nuori löytää tavan hoitaa itseään, on tapa yleensä vahingollinen. Siihen liittyy itsetuhoisuus viiltelemällä, päihteiden käyttö – nämä molemmat tavat tuovat hetkellisen helpotuksen. Kun sitten osastoarviossa tai lääkärikäynnillä nostetaan esille se, että nuori on käyttänyt tai kokeillut päihteitä nousee seinä vastaan. Nuorelta vaaditaan kolmen kuukauden ajan seuloja ja todistusta siitä, että hän on ollut täysin päihteetön.

Kuinka moni meistä aikuisista, kohtuukäyttäjistä, tähän pystyisi? Miten luulette nuoren pystyvän, kun hän on joka paikassa hylätyksi tullessaan löytänyt oman tapansa käsitellä ja hoitaa näitä tunteita.

Tässä maailmassa on jotakin todella pahasti rikki. Missä on armo, ihmisen arvo, nuoruuden hairahdusten ymmärtäminen ja halu auttaa? Miten me perheet tulemme tästä selviämään, kun meidän pitää oman työmme lisäksi toimia myös omaishoitajana, sosiaalityöntekijänä, opettajana, opona, terapeuttina, äitinä ja isänä, työkaverina, esihenkilönä.

Omat voimani alkavat olla loppu. Olen yrittäjä ja siksi on pakko jaksaa. Haluaisinpa tietää, miten kalliiksi tämä tulee meille nyt ja tulevaisuudessa. Joku senkin tietää, mutta ei kerro. Koska jos tämä raha käytettäisiin nuoriin nyt – emme olisi tässä tilanteessa. Käytetään se kuitenkin sitten, kun on pakko – vaikkapa sairaseläkkeisiin.

Lopen uupunut ja turhautunut äiti

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä lapsen yksityisyyden suojaamiseksi.